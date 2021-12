Blinken ärgitas Venemaad olukorda Ukrainas deeskaleerima

"Meile valmistavad sügavat muret Venemaa plaanid uueks agressiooniks Ukraina vastu," ütles Blinken kohtumisel oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga Rootsis.

"Kutsume Venemaad üles austama Ukraina ala terviklikkust ja iseseisvust, soodustama pinge alandamist ning loobuma sõjajõu suurendamisest (Ukraina piiril) ja viima väe selle alalistesse majutuspaikadesse tagasi," ütles Blinken.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et ainus väljapääs praegusest Vene-USA suhete kriisist on huvide tasakaalu otsimine.

"Mul puuduvad igasugused kahtlused, et ainus väljapääs praegusest kriisiolukorrast, see on tõepoolest väga pingeline, seisneb huvide tasakaalu otsimises," ütles Lavrov.

"Loodetavasti tegeleme me täna sellega," lisas Lavrov.

Lavrov väljendas püüdlust astuda samm edasi Genfis presidentide vahel saavutatud kokkulepete elluviimise poole.

"Meie delegatsioon tahab astuda sammu Vene presidendi Vladimir Putini ja USA riigipea Joe Bideni tänavu juunis saavutatud põhimõtteliste kokkulepete elluviimise teel, mis seisnevad selles, et kõikide erinevuste juures, need on küllalt sügavad, on vaja, et Venemaa ja USA läheneksid küsimustele vastutustundlikult, teadvustades meie kahe riigi tähtsust üleilmsele stabiilsusele ja julgeolekule, seal hulgas euroatlandi piirkonnas," rõhutas Lavrov.