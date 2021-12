Washington Post: Venemaa plaanib pealetungi Ukrainale kuni 175 000 sõduriga

Venemaa plaanib kuni 175 000 sõduriga mitmel rindel pealetungi Ukrainale, kirjutas ajaleht The Washington Post reedel. Ukraina on hoiatanud, et ulatuslikku rünnakut võidakse plaanida jaanuaris.

"Moskva plaanib hinnanguliselt 175 000 sõduri, soomukite, suurtükiväe ja tehnika ulatuslikku liikumist," ütles tundmatuks jääda soovinud USA administratsiooni ametnik ajalehele.

Pentagon ei ole nõustunud luureteemasid kommenteerima, kuid märkis, et on "sügavalt mures tõendite pärast, et Venemaa on teinud plaane agressiivseteks sammudeks Ukraina vastu".

"Toetame jätkuvalt deeskaleerumist regioonis ja diplomaatilise lahenduse leidmist Ida-Ukraina konfliktile," ütles Pentagoni kõneisik kolonelleitnant Tony Semelroth.

Washington Posti andmetel koonduvad Vene väed praegu neljas punktis. Piirialadele liikumise ja sealt eemaldumise eesmärk on tekitada ebakindlust, lisas Post oma allikatele viidates.

USA lubab Venemaa invasiooni Ukrainasse ära hoida

USA president Joe Biden ütles reedel, et teeb Venemaale väga raskeks sissetungi korraldamise Ukrainasse.

Washingtoni ja Kiievi teatel on Moskva koondanud vägesid Ukraina piiri lähedale, USA ja Ukraina süüdistavad Venemaad sissetungi plaanimises.

Biden ja Vene president Vladimir Putin korraldavad kasvavate pingete arutamiseks lähiajal videokõne, kinnitasid mõlemad pooled reedel.

Biden ütles Washingtonis ajakirjanikele, et "paneb kokku ulatusliku ja sisulise algatuste paketi, et muuta Putinil väga-väga raskeks teha seda, mida temast kardetakse".