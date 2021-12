Bloomberg: Türgi kavatseb müüa Ukrainale veel vähemalt 20 ründedrooni

Firma Bayraktar on alates 2019. aastast Ukrainale müünud ​​kümneid droone koos rakettidega ning koostamisel on veel vähemalt kahe tosina drooni tellimus, kirjutas Bloomberg.

Türgi valitsusallikas ütles Bloombergile ka, et ettevalmistamisel on uued tehingud, sealhulgas kanderakettide, näiteks Ukraina Zenit-2 ühistootmine Türgis. Agentuur ütles, et see võib aidata Türgil välja töötada ballistilisi rakette, kuigi Türgi kõrge ametniku sõnul ei ole Ankaral selliseid kavatsusi.

Septembris teatas Defensenews.com, et Ukraina valmistab Türgiga ette lepingut 24 Bayraktar-TB2 drooni soetamiseks.

Kiiev teatas novembris Bayraktari esmakordsest kasutamisest Donbassi lahutusjoonel.