Saarlased ootavad koos meretuulepargiga investeeringuid ja uusi töökohti

Kui umbes kümne aasta pärast peaks Saaremaa rannikul olema suur meretuulepark, siis võib see lisaks Saaremaa kui rohesaare ideele anda muid lisaväärtusi Saaremaa majandusele. Selleks oleks vaja tuuleparkidest tulevale elektrikaablile liitumispunkt just Saaremaale teha, lisaks veel tuuleparkide teenuskeskust ja leida ka sobilik sadam tuuleparke teenindavatele laevadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme arvanud, et suurusjärk on teeninduskeskuses 100+ inimest. Need on otsesed töökohad, mis on teeninduskeskuses. Kui see teeninduskeskus asub Roomassaares ja Kuressaares, siis tulevad juurde ka kõikvõimalikud tugiteenused, mida me ise ei hakkaks tegema - kõiki keevitustöid, kõiki värvimistöid, kõiki remonditöid. Kõik see tuleb ilmselgelt juurde ja pigem võiks olla 100 ja korrutada kolmega, siis on see töömaht, mida sellise tuulepargi hooldus vajab," kirjeldas Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau.

Vahepeal justiitsministeeriumist kahtluse alla seatud n-ö tuulikutasu küsimus on ka leidnud lahenduse ja sellest võiks Saaremaa vald oma eelarvesse saada tulevikus miljoni või miljoneid eurosid juurde.

"Tõepoolest justiitsministeeriumil olid kahtlused, aga tänaseks on need kahtlused maha saadud. Ja justiitsministeeriumi kooskõlastus, küll märkustega, on meil olemas. Arvan, et võtame need märkused arvesse ja liigume eelnõuga edasi. Loodetavasti juba järgmise aasta esimeses pooles saab riigikogu seda tuulikutasu eelnõud arutada," rääkis majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar.

Samuti toetab majandusministeerium ideed, et Saaremaale võiks jõuda 330-kilovoldine elektriliin.

"Meie MKM-is kindlasti toetame seda mõtet, et kui meil siin rannikualadel need meretuulepargid on, siis peab elektri põhivõrk ehk siis 330-kilovoldine võrk sellele elektrile siia ka järele tulema, mis tähendab, et tasub kaaluda väga tõsiselt selle 330-kilovoldise liini toomist Saaremaale," ütles Tatar.

Ja tuuleparke teenindavad tehnikud personaliks saaksid samuti saarlased ise olla, kui vara sellele mõtlema hakata.

"Mulle meeldiks väga mõelda, kui 2028-2029, kui on esimene tuulepark meie läänerannikul püsti, väljuvad Roomassaare sadamast Saaremaa laevaehitajate ehitatud laevadega meie ametikoolist ja Kuressaare kolledžist esimese lennuna välja tulnud hooldustehnikud ja lähevad ja teevad parkides ära töö, mis seal parasjagu teha vaja on," rääkis Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk.