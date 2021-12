Sünoptik: ilm kavaldab pikad prognoosid üle

"Eesti piires saab rääkida –15 kraadist ja selle ümber kaks-kolm kraadi. Kui pikemalt selgeks läheb, siis ka –20 kraadi ei ole välistatud," prognoosis Paljak lähipäevade ilma ja lisas, et Eesti piires võivad temperatuurid olla siiski väga erinevad.

"Näiteks kusagil orus, soode ja rabade lähedal, siis termomeetrid võivad näidata ka kaks-kolm kraadi enam kui ametlikud ilmajaamad."

Tallinna näidud jäävad aga Paljaku kinnitusel natuke nõrgemaks, sest põhja- ja läänekaare tuul toob Soome lahelt mahedamat õhku.

"See võib aga kerget lund tuua Tallinna, sest on nii suur kontrast õhumassi ja suhteliselt sooja Soome lahe vee vahel ja nii need pilved lahe kohal kujunevad."

Paljaku sõnul siiski lähipäevil suurt lumelisa ei tule. Järgmise nädala esimesel poolel tõmbub külm Eestis tasapisi tagasi.

"Nädala teine pool läheb pehmemaks ja pole välistada, et nädala lõpus on ilm nullilähedane. Ja edasi on ilm muutlik – vahepeal saame külmemat ja siis soojemat ning ka plusskraadid on tulekul. Kõige krõbedam külm saab nädala lõpu ja uue algusega läbi."

Paljak ei välistanud, et Eestimaa lääneosas võib ilm õhukese lumekirme detsembri lõpuks sootuks ära viia. Küll aga on ta kindel, et vähemalt aasta lõpuni jääb Lõuna- ja Ida-Eestis lumi maha.

Ilmast jõuluõhtul Paljak aga rääkida ei soovinud.

"Kolm nädalat ette rääkida, milline tuleb jõuluõhtu, sel pole mõtet. Praegune pilt näitab, et ilm tuleb muutlik ja pehme. Jõuluks korralikku külma ja kargust pole praegu näha. Aga kõik võib veel muutuda."

Ta meenutas oktoobrikuised prognoose, kus mitte keegi ei suutnud ette arvata, et novembri lõpp ja detsembri algus tuleb sellise külmaga.

"Ilm kavaldab üle pikad prognoosid," sõnas Paljak.