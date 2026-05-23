Pühapäeval on sooja kuni 20 kraadi

Õues on rohelist palju ja seda tuleb juurde. Lähipäevil muutub läänevool tugevamaks ja ühes sellega muutub ka meie ilm kiiresti: sedakorda siis sajusemaks, tuulisemaks ja jahedamaks.

Täna lõuna poolt üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhuhari eemaldub öösel itta ja Eesti jääb Skandinaaviast üle Põhjalahe Soome kohale liikuva madalrõhkkonna niiskesse lõunaserva.

Päeval tugevneb Läänemere ääres edela poolt taas kuiva kõrgrõhkkonna mõju ning saartelt alates läheb ilm selgemaks. Tuul läheb tugevamaks, õhk jahedamaks.

Esmaspäeval muutub kahe rõhkkonna vaheline pinge suuremaks ja tuul võib eelkõige põhjarannikul veelgi tugevneda. Aeg-ajalt liigub üle maa ka hajusalt paiknevaid hoovihmapilvi.

Enne südaööd on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Mandri-Eestis on varahommikul kohati äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9 kuni 14 kraadi

Hommik on Kesk- ja Ida-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm kuivem ja selgem. Puhub lääne- ja edela-, saartel ka loodetuul 3 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on Ida-Eestis kohati sajuhooge, lääne poolt alates läheb kõikjal kuivemaks ja selgemaks. Puhub lääne- ja loode-, mandril ennelõunal ka edelatuul 5 kuni 12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 m/s. Sooja on 15 kuni 20, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.

Uus nädal tuleb tuuline ja sageli sajuhoogudega. Esmaspäeval sajab hoovihma kohati, öösel on sooja 7 kuni 12, päeval 14 kuni 19, rannikul kohati 11 kraadi.

Teisipäeval on vihmahooge peamiselt Lääne- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 6 kuni 11, päeval 12 kuni 18 kraadi. Nädala keskel läheb ilm praeguste prognooside järgi veel vihmasemaks, tuulisemaks ja jahedamaks.

Eelolev öö tuleb läänest itta levivate vihmahoogudega, saju järel läheb ilm päeval kuivemaks, aga tuulisemaks. Õhk on veel mõõdukalt soe.