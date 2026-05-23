X!

Pühapäeval on sooja kuni 20 kraadi

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Õues on rohelist palju ja seda tuleb juurde. Lähipäevil muutub läänevool tugevamaks ja ühes sellega muutub ka meie ilm kiiresti: sedakorda siis sajusemaks, tuulisemaks ja jahedamaks.

Täna lõuna poolt üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhuhari eemaldub öösel itta ja Eesti jääb Skandinaaviast üle Põhjalahe Soome kohale liikuva madalrõhkkonna niiskesse lõunaserva.

Päeval tugevneb Läänemere ääres edela poolt taas kuiva kõrgrõhkkonna mõju ning saartelt alates läheb ilm selgemaks. Tuul läheb tugevamaks, õhk jahedamaks.

Esmaspäeval muutub kahe rõhkkonna vaheline pinge suuremaks ja tuul võib eelkõige põhjarannikul veelgi tugevneda. Aeg-ajalt liigub üle maa ka hajusalt paiknevaid hoovihmapilvi.

Enne südaööd on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Mandri-Eestis on varahommikul kohati äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9 kuni 14 kraadi

Hommik on Kesk- ja Ida-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm kuivem ja selgem. Puhub lääne- ja edela-, saartel ka loodetuul 3 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on Ida-Eestis kohati sajuhooge, lääne poolt alates läheb kõikjal kuivemaks ja selgemaks. Puhub lääne- ja loode-, mandril ennelõunal ka edelatuul 5 kuni 12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 m/s. Sooja on 15 kuni 20, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.

Uus nädal tuleb tuuline ja sageli sajuhoogudega. Esmaspäeval sajab hoovihma kohati, öösel on sooja 7 kuni 12, päeval 14 kuni 19, rannikul kohati 11 kraadi.

Teisipäeval on vihmahooge peamiselt Lääne- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 6 kuni 11, päeval 12 kuni 18 kraadi. Nädala keskel läheb ilm praeguste prognooside järgi veel vihmasemaks, tuulisemaks ja jahedamaks.

Eelolev öö tuleb läänest itta levivate vihmahoogudega, saju järel läheb ilm päeval kuivemaks, aga tuulisemaks. Õhk on veel mõõdukalt soe.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:16

ETV spordisaade, 23. mai

22:04

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

21:48

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

21:45

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:26

Pühapäeval on sooja kuni 20 kraadi

21:20

Avatud tarude päeval jätkus uudistamist nii noortele kui ka vanematele

21:14

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

21:12

ERR Družkivkas: kuniks postkontor on lahti, seniks on elu alles

20:32

Zelenski: Venemaa valmistub rünnakuks Orešnikuga

20:20

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

ilmateade

loe: sport

22:16

ETV spordisaade, 23. mai

22:04

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

21:48

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

21:14

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

loe: kultuur

16:29

Nukitsa auhinna võitis Jaan Aru ja Martin Veismani raamat "Osav aju"

14:02

"Minu kalli ema" režissöör Doris Kartau: ma ei õigusta vägivalla kasutamist lihtsalt vägivalla pärast

13:54

Cannes'i päevik #11: "Victoria ajastu psühho" on kvaliteet- ja väärtfilmidele väga mõnus vaheldus

13:21

Kristi Kongi: maailm tundub mulle väike, sest igale poole on võimalik jõuda

loe: eeter

15:22

Paljud muret tekitavad võõrliigid panevad plehku iluaiandusest

11:43

Raul Rebane: mu kruusikollektsioonis on ka üks lolluse monument

10:20

Raskekujulise verevähiga võitlev Aron: unistan korvpalliplatsile naasmisest

09:36

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (23.05.2026 18:00:00)

18:25

Mesinikud avasid mesilastepäeva oma mesilastarud

18:25

16-aastased saavad võimaluse restoranides ja kohvikutes alkoholi serveerida

18:25

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

22.05

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo