Lääs taunis Talibani seoses kohtuväliste hukkamistega

"Me oleme sügavalt mures teadete pärast, mis puudutavad endiste Afganistani julgeolekutöötajate kohtuväliseid tapmisi ja sunniviisilisi kadumisi, mida on dokumenteerinud Human Rights Watch ja teised," seisis USA, Euroopa Liidu, Austraalia, Suurbritannia, Jaapani ja teiste ühisavalduses, mille avaldas USA välisministeerium.

"Me rõhutame, et need väidetavad teod kujutavad endast tõsiseid inimõigusrikkumisi ja lähevad vastuollu Talibani väljakuulutatud amnestiaga," teatas riikide grupp, kutsudes Afganistani uusi liidreid tagama, et amnestiat jõustataks üle terve riigi.

Human Rights Watch (HRW) avaldas varem sel nädalal raporti, milles on välja toodud 47 endise julgeolekutöötaja kohtuvälised hukkamised ja kadumised. Kõnealused isikud olid andnud alla või peetud Talibani poolt kinni augusti keskpaigast oktoobri lõpuni.

"Dokumenteeritud juhtumeid tuleb uurida kiireloomuliselt ja läbipaistvalt, vastutavate isikute üle tuleb õigust mõista ning need sammud tuleb selgel viisil publitseerida tulevaste tapmiste ja kadumiste kohese heidutusena," kirjutasid riigid.

Taliban haaras Afganistanis võimu augustis, mil nad hõivasid pealinna Kabuli.

Washington pidas läbirääkimisi Talibani ametnikega varem sel nädalal, mil see ärgitas ranget islamistlikku rühmitust tagama naistele ligipääsu haridusele.

Samuti väljendati sügavat muret inimõigusrikkumiste süüdistuste üle.