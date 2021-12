Aas: tõstatame valitsuses taas energia käibemaksu alandamise plaani

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tõdeb, et elektri hind jõuab sel talvel veel edasi kerkida ning lubab, et tõstatab energia käibemaksu alandamise küsimuse valitsuses taas.

Taavi Aas börsisüsteemi muutmist ei poolda, sest see võib põhjustada olukorra, kus kallimad energiatootjad turule ei pääse, mis omakorda tekitab turul elektri defitsiidi, mis hakkab omakorda hindu kergitama.

"Seetõttu on Eesti olnud seisukohal, et me ei kiirusta selle börsisüsteemi muutmisega. Pigem saavad olla lühiajalised toetusmeetmed tarbijatele ja täiendavad tootmisvõimsused, eeskätt rohelised tootmisvõimsused, need on lahendused Eestile," ütles Aas.

Ta lisas, et ka börsisüsteemist väljumine poleks lihtne, sest eeldab kogu turu käitumist samal viisil.

"Toasooja puhul on meil ühe konkreetse võrguga tegemist. Elektri puhul on võrgud ühendatud. Siis peaksid sarnaselt käituma kõik riigid ühendatud võrgus," põhjendas Aas.

Ta leiab, et selle asemel väärib edais arutamist Keskerakonna esimehe Jüri Ratase välja käidud idee alandada energiakandjate käibemaksu. EL-i reeglite järgi võib seda alandada kuni 9 protsendini.

"Kindlasti Keskerakond selle ettepaneku partnerile teeb, et me tuleks tagasi selle teema juurde, et arutaks käibemaksu vähendamist," ütles Aas.

Ka pooldab Aas CO2 kvoodi hinnasüsteemi ümberkujundamist.

"Kõikidel EL-i kohtumistel ma alati tõstan selle teema üles ja toonitan seda, et selline kvoodi hinna kujunemine, kompensatsioonimeetme rakendamine täna ei tööta. Me pole kindlasti üksi. Eelmisel neljapäeval rääkisime seda Poola energeetikaministriga, kes väljendas sama seisukohta. Ma arvan, et EL-s asjad ei juhtu kiiresti, aga ma pole kaotanud optimismi, et ühel hetkel suudame selle vastuseisu murda," ütles Aas.

Ta kinnitas, et Eesti suudab oma energiavajaduse katta, kuid uusi hinnarekordeid sel talvel välistada ei saa.

"Tõsi, me oleme ühes võrgus lähinaabritega, kellel defitsiit on veelgi suurem. Otsus jätta elektrijaamad reservi oli 2019. aastal õige otsus. Talvel külmaga võivad tulla veel uued hinnarekordid, samas, Euroopa Energiaagentuur Euroopa ministrite nõupidamisel esitas oma prognoosi, sealt kumab seda, et II kvartalis energiakandjate hinnad tulevad alla," ütles Aas. "Sel talvel kindlasti ei saa välistada uusi hinnarekordeid."