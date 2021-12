FT: Scholzi valitsus tahab Saksa riigivõla reeglitest mööda minna

Saksamaa järgmine võimuliit avalikustas eelmisel kuul koalitsioonilepingu, mis näeb ette suuri investeeringuid, 2009. aastal võeti riigis kasutusele aga "võlapiduri" meede. Valitsus tahtis vältida riigivõla kasvamist pärast ülemaailmset finantskriisi. Meede kaotati pärast pandeemia puhkemist, kuid 2023. aastal peaks "võlapidur" uuesti kehtima.

Saksamaa järgmine kantsler Olaf Scholz on siiski kindel, et investeeringuid saab suurendada, rikkumata samas "võlapiduri" meedet.

Kriitikud leiavad, et Scholzi valitsus võib siiski sattuda pahuksisse Saksamaa konstitutsioonikohtuga, vahendas Financial Times.

Kuidas järgmisel võimuliidul õnnestus leida lahendusi, et oma ambitsioonikaid plaane rahastada? Riigile kuuluv arengupank KfW muudetakse innovatsiooni- ja investeerimisagentuuriks. See rekapitaliseeritakse, kus laiendatud bilansi kasutatakse investeeringuteks rohelisse energiasse ja digitaliseerimisse.

"KfW on pandeemiast tingitud toetusskeemi raames juba andnud Saksamaa ettevõtetele umbes 70 miljardi euro ulatuses riigigarantiiga laene. Need laenud jäid ametlikest võlaarvutustest välja. Sellist skeemi saab kasutada ka näiteks digitaliseerimise ja rohelise energia rahastamisel," ütles Scholzi lähedane liitlane ajalehele Financial Times.

Koalitsioon plaanib sarnast skeemi lubada kasutada ka sellistel riigifirmadel nagu Deutsche Bahn ja BImA.

"Need meetmed, kui need täielikult jõustuvad, tagavad, et koalitsioonil on piisavalt raha, et viia oma plaanid ellu. Kui nende plaanid ebaõnnestuvad, siis pole selle põhjuseks rahapuudus," ütles Heinrich Heine ülikooli majandusprofessor Jens Südekum.

Koalitsioonileping näeb ette veel plaane, et raha juurde hankida. Plaanis on kaotada mitmed riiklikud toetused. Samuti pikendatakse pandeemia ajal võetud võlgade tasumise ajakava, see vähendab survet eelarvele, teatas Financial Times.

Mõned analüütikud leiavad, et koalitsiooni plaan "võlapidurist" näitab, et riik vajab põhjalikumat fiskaalreformi.

"Peab küsima, miks meil see reegel ikka veel kehtib, kui sellest mööda hiilimiseks nähakse nii palju vaeva," ütles mõttekoja Dezernat Zukunft analüütik Philippa Sigl-Glöckner.