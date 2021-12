Meedia: Iisrael kasutas Iraani tuumarajatiste ründamiseks droone ja spioone

Ajaleht New York Post kirjeldab, kuidas Iisraeli luureagentuur Mossad kasutas lausa filmilikke lahendusi Iraani tuumarajatiste ründamiseks. Agentuur kasutas islamiriigi ründamisel spioone ja kõrgtehnoloogiat.

Iisrael korraldas viimase 18 kuu jooksul kolm suurt operatsiooni Iraani tuumajaamade vastu. Nendes rünnakutes osales umbes tuhat Mossadi töötajat.

Mossad on viimaste aastate jooksul Iraanis üles ehitanud ulatusliku luurevõrgustiku.

Veebruaris smugeldasid Mossadi agendid umbes tonn kaaluva automatiseeritud kuulipilduja tükkhaaval Iraani ja kasutasid relva tuumaprogrammi juhi Mohsen Fakhrizadeh tapmiseks.

2020. aasta 2. juulil toimus Iraani tsentrifuugide keskuse (ICAC) Natanzi rajatises plahvatus. Tegemist on islamiriigi ühe turvalisema rajatisega. Iisraeli agendid imbusid rajatisse sisse juba aasta varem. 2019. aastal algas rajatises remont, Iisraeli salaagendid esinesid ehitusettevõtjatena ja müüsid rajatise jaoks ehitusmaterjale. Need materjalid sisaldasid lõhkeaineid ja aasta hiljem need aktiveeriti.

Plahvatus kahjustas Natanzi rajatist märkimisväärselt. Rajatis jätkas peale remonti siiski tegevust.

Iisrael jätkas tuumarajatise ründamist, Mossadi spioonid värbasid 10 Iraani teadlast. Iisraeli agendid suutsid teadlasi veenda, et nad töötavad rahvusvaheliste dissidentide, mitte Iisraeli heaks. Mossad lennutas lõhkeained kohale droonidega ja teadlaste abil lasti turvaline rajatis õhku, vahendas New York Post.

Plahvatuse käigus hävitati suur osa rajatise elektrisüsteemist. Rajatise töö seiskus üheksaks kuuks. Mossad viis kõik operatsioonid läbi iseseisvalt.

Viinis jätkuvad Iraani tuumaleppe läbirääkimised. Iisraeli peaminister Naftali Bennett aga suurendab veelgi Iraani vastast retoorikat.