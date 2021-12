Teheran: uraani ei rikastata kõneluste nurjumisel üle 60 protsendi

Iraani Aatomienergiaagentuuri direktor Mohammad Eslami ütles, et uraani rikastatakse tasemeni, mida läheb vaja riigi tööstusele, edastas Vene uudisteagentuur RIA Novosti.

"Meie eesmärk seoses uraani rikastamisega on rahuldada meie tööstuse ja tootmise, aga ka rahva vajadusi," ütles ta.

Küsimusele, kas Iraan plaanib rikastada uraani üle 60 protsendi, vastas ta eitavalt.

Läbirääkimised 2015. aasta tuumaleppe taastamise üle jätkuvad esmaspäeval.

Iraani põhivaenlane Iisrael, mis on tuumaleppele vastu, hoiatas novembris, et islamivabariik on teinud ettevalmistusi uraani rikastamiseks relvakõlbuliku 90 protsendini.

Teheran väidab, et tema tuumaprogramm on rahumeelne.

Tuumalepe nägi vastutasuks tuumaprogrammi piiramisele ette leevendust sanktsioonidest, kuid see on olnud varjusurmas aastast 2018, mil USA leppe üles ütles ja sanktsioonid taaskehtestas.

USA läbirääkija Rob Malley hoiatas teisipäeval eskaleeruva kriisi eest, kui lepet diplomaatia teel taastada ei õnnestu.