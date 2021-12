Eesti ja Ungari blokeerisidki EL-i maksujuhise uuendamise

"Töörühmad valmistavad nüüd lähikuudel ette uued reeglid," ütles Sloveenia rahandusminister Andrej Šircelij.

Veebiväljaanne EUobserver kirjutas juba esmaspäeval, et Eesti ja Ungari blokeerivad Euroopa Liidu maksureformi, täpsemalt äriühingute maksustamise juhendi uuendamist.

"Juhendi blokeerimine võib olla viis, kus Eesti ja Ungari tahavad parandada oma läbirääkimispositsiooni miinimummaksu hääletamisel," ütles Oxfam internationali maksupoliitika ekspert Chiara Putatouru.

Teisipäeval kommenteeris teateid, et Eesti blokeerib EL-i maksureformi ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. "Eesti teeb kõik võimaliku, et Euroopa Liidus alanud maksudebatis säilitada praegune ettevõtte tulumaksusüsteem," kinnitas rahandusminister

"Vastab tõele, et meie esmane huvi on seotud kindluse saamisega, et Eesti ettevõtte tulumaksusüsteem säiliks. Ja kui selle kohta on meil kindlus olemas, siis peame võimalikuks ka muude maksustamisega seotud küsimustega edasi liikuda. Aga kuniks seda kindlust ei ole, siis seni selline reservatsioon Eesti poolt on seatud tõesti," ütles Pentus-Rosimannus Vikerraadio saates "Uudis +".

EL-i praegused juhised koostati 1990. aastate lõpus, vahepeal on rahvusvaheline maksukonkurents muutunud aina globaalsemaks ja selle tulemusel jäävad riigid ilma maksutulust, teatas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).