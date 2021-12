Eesti keemiatöösturid nõuavad Eesmärk 55 täiendamist põhjaliku analüüsiga

Keemiatööstuse liit (EKL) tegi riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) ettepaneku saata kliimapaketi Eesmärk 55 Eesti seisukoha eelnõu tagasi valitsusele, et see täiendaks eelnõu analüüsi ja mõjuhinnanguga.

Valitsus on juba esitanud riigikogule seisukohavõtuks Euroopa kliimapaketi Eesmärk 55 (Fit for 55) eelnõu. EKL-i hinnangul on eelnõu riigikogule esitatud kiirustades ning Eestis on kobareelnõu kohta läbi viimata põhjalik mõjuanalüüs.

Samuti on demokraatlikus riigis ulatusliku ühiskondliku mõjuga õigusaktide loome vaja viia läbi puudutatud isikuid kaasavalt, märkis EKL.

"Teeme ELAK-ile ettepaneku saata seisukoha eelnõu vabariigi valitsusele tagasi uuesti esitamiseks selgitusega, et seisukoha eelnõu vajab täiendamist põhjaliku

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse analüüsi ja mõjuhinnanguga koos selle juurde käiva kaasamisprotsessiga," kirjutas EKL-i tegevdirektor Hallar Meybaum ELAK-ile saadetud pöördumises.

"Eesmärk 55 kobareelnõu hakkab pöördeliselt mõjutama Eesti arengut ning

Eestile on oluline kohe eelnõu läbirääkimiste alguses teha õigeid valikuid. ELAK saab kujundada antud asjas teadmispõhise seisukoha kui on teada, milline on seisukoha eelnõu aluseks oleva eelnõu mõju," märkis Meybaum.

EKL-i hinnangul käsitleb seisukoha eelnõu paketi eelnõudest vaid osa ning seletuskirjast ei leia põhjendusi ega analüüsi, miks pakutud meetmed on sobivas tasakaalus. Samuti pole analüüsitud, kas pakutud valdkondlikud meetmed on kõige sobivamad ning millised on nende alternatiivid.

Maybaum märgib kirjas, et Eesti seisukohta toetada heitmekaubandussüsteemi KHG (kasvuhoonegaaside) vähendamise eesmärgi tõstmist seniselt 43 protsendilt 61 protsendile ei analüüsita Eesti majanduse vaatest.

Maybaum lisas, et KPMG on 2020. aastal analüüsinud, et Eesti põlevkiviõli tööstuse lõpetamisele survestamine 2040. aasta asemel 2030. aastal tähendab riigile 4,5 miljardit eurot rahvuslikust rikkusest loobumist. "ELAK peab möönma, et seisukoha eelnõu sõnastuse pimesi toetamine võib ainuüksi põlevkiviõlitööstuse näitel tähendada Eestile 4,5 miljardit eurot majanduskahju," kirjutas Maybaum.

EKL märkis ka, et seisukoha eelnõu seletuskirjas viidatakse Eesti pikaajalistele kliimaeesmärkidele, mida seaduse tasandil ei eksisteeri.

Valitsus kiitis novembri lõpus heaks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni "Fit for 55" kliimapaketi ettepanekutele ning saatis eelnõu riigikokku.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas on ERR-ile novembri lõpus öelnud, et ministeerium tellib Euroopa Komisjoni kliimapaketile "Fit for 55" täiendava mõjuanalüüsi.

Keemiatööstuse liit ühendab Eesti keemiatööstuse ettevõtteid, kelle tegevusvaldkondade hulka kuuluvad teiste seas põlevkiviõli ja -kemikaalide, kosmeetika ja looduskosmeetika, auto- ja kodukeemia, ehituskeemia tootmine ja müük.