Virumaa suurettevõtted kritiseerivad heitmekaubanduse läbipaistmatust

Euroopa Liidu süsinikuheitme kvoodikaubandusest mõjutatud Ida-Virumaa suurettevõtted on rahulolematud CO2 hinnakujundusega ning kahtlustavad, et hinnatõusu taga on spekulandid.

Eesti suurim põlevkiviõli tootja Viru Keemia Grupp püsib heitmekvoodi ülikõrge hinna tingimustes vee peal tänu sellele, et neil õnnestus omal ajal põlevkiviõlile erand välja kaubelda ja praegu saab Viru Keemia Grupp suhteliselt piisavas koguses tasuta kvoote. Sellegipoolest tuleb puuduolev kvoodi kogus osta turult, räägib Viru Keemia grupi finantsdirektor Jaanis Sepp.

"Kuna turult ostetava kvoodi hind on kohutavalt kasvanud, siis on nii-öelda raha, mida me selle maksu näol peame iga-aastaselt oma tuludest ära maksma, järjest kasvab ja kasvab ja ega meil tegelikult ei ole head ettekujutust, kui kaua me seda suudame maksta," ütles Sepp.

Sel aastal võib heitmekvoodi puudujääk moodustada umbes kolmandiku, mille ostuks peaks Viru Keemia Grupp kulutama umbes 30 miljonit eurot.

"Nii kaua kui õlihinnad katavad CO2 kulu ära, nii kaua me saame toimetada. Aga kui ühel hetkel peaks õli hind turul kukkuma ja me ei suuda seda katta, noh siis on küsimus, et mis siis edasi saab?" tõdes Sepp.

Eesti tsemenditootja Kunda Nordic Tsement kvootidega ei kauple. Heitmerohke klinkri tootmine lõpetati Kundas paar aastat tagasi ning nüüd veetakse toorainet Rootsist, kuid kallinev heitmekvoot mõjutab tsemendi hinda nii ehk naa.

"Tsemendi hinnatõusus on üks suurem osa elektrienergial, kus sama moodi kvoot on hästi oluline tegija. Aga teiseks on klinkri hinnas samamoodi CO2 kvoot sees, et tuleb lihtsalt toote hinda tõsta selle võrra," rääkis Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liige Meelis Einstein.

Einsteini sõnul on samasuguses olukorras kõik Euroopa tsemenditootjad ja konkurents on siseturul õiglane, kuid väljaspool Euroopa Liitu kohalikul tsemenditootjal asja pole.

"See kvoodikaubandus on survestanud kohalikke tootjaid. Euroopa Liidus toodetud tsement praktiliselt ei saa eksportida, sest et me peame selle kvoodiga ja kvoodikaubandusega arvestama, aga väljaspool sellega ei arvestata. See on halvasti mõjunud meie konkurentsivõimele," selgitas Einstein.

Nii Viru Keemia Grupp kui Kunda Nordic Tsement nimetavad heitmekvoodi turgu läbinähtamatuks ja hinnakujundust segaseks sest loogiliselt võttes pidanuks heitmekvoodi hind maagaasi hinna langedes vähenema, kuid olukord on risti vastupidine.

"Põhiprobleem, mida mina näen, on kvoodikaubanduses see, et kui seal turul kaupleksid kõik need, kes tegelikult seda emiteerivad - ostavad, müüvad, vahetavad - aga sinna lubati kauplema millegipärast ka fondid. Milliste kvootidega need fondid kauplevad, keegi ei tea, aga no seal on ikkagi hästi palju sellist segast ja pimedat, see on lihtsalt läbinähtamatu süsteem," rääkis Einstein.

Viru Keemia grupi finantsdirektori Jaanis Sepa arvates võib saja euro kanti kerkinud CO2 kvoodi hind spekulatiivsete tehingute najal veelgi kerkida.