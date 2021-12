Liimets: me ei tagane oma toetusest Ukrainale

"Meil tuleb praeguses olukorras olla oma sõnumites ja tegevustes täiesti selge ja üheselt mõistetav – mitte mingisuguseid järeleandmisi Euroopa julgeoleku osas me jõu ähvardusel ei tee. See oleks mõeldamatu ning viiks ainult uute survestamisteni. Me teame Euroopa ajaloost mitmeid kahetsusväärseid näiteid, kui perspektiivitu on sarnasele survele järele anda," kommenteeris Liimets.

"Me ei tagane oma toetusest Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, nagu alles äsja NATO välisministrite kohtumisel ka ühiselt kinnitasime. Ukraina ja NATO ning Euroopa Liidu suhted on Ukraina ja NATO ning Euroopa Liidu korraldada ning siin teistel veto- ega sõnaõigust pole ega saa ka olla," lisas ta.

Liimetsa sõnul töötab Eesti aktiivselt, et kindlustada liitlaste ühtsus ning üheselt mõistetav seisukoht, et liitlased ei allu jõumeetoditele ning jätkavad tööd oma pikaajalise eesmärgi nimel, mis on tugevdada alliansi heidutus- ja kaitsehoiakut.