Putin: NSVL-i lagunemine oli ajaloolise Venemaa lõpp

Venemaa president Vladimir Putin kirjeldas hiljuti Nõukogude Liidu lagunemist kui ajaloolise Venemaa lõppu. Putin paljastas ka, et pärast NSVL-i lagunemist teenis ta lisaraha taksojuhina.

Putini kommentaarid pärinevad 12. detsembril eetris olnud dokumentaalfilmist "Venemaa, lähiajalugu".

"See oli ajaloolise Venemaa lagunemine NSVL-i sildi all," kommenteeris Putin NSVL-i kokkuvarisemist.

"Muutusime täiesti teiseks riigiks. See, mis oli üles ehitatud tuhande aasta jooksul, läks suures osas kaduma," ütles Putin.

NSVL-i lõpp tõi Venemaal kaasa majanduskriisi ja sotsiaalse ebastabiilsuse. Paljud venelased langesid vaesusesse. Putin väitis, et ka temal tekkis raskusi ja pidi lisaraha teenimiseks töötama taksojuhina.

"Mõnikord pidin lisaraha teenima. Ma mõtlen, et lisaraha tuli teenida erajuhina. Sellest on ebamugav rääkida, aga kahjuks nii see oli," ütles Putin.

Pärast NSVL-i kokkuvarisemist töötasid paljud inimesed mitteametlike taksojuhtidena. 1990. aastate alguses töötas Putin ka Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki büroos.

Putin on endine KGB ohvitser. Ta on korduvalt kahetsenud NSVL-i kokkuvarisemist. Putin väidab ka, et NSVL-i lagunemine oli 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof.