Tasuta kaugliinid muutuvad uuel aastal tasuliseks

Aastate eest sõlmitud pikaajaliste lepingute tõttu on Eestis mitmeid kaugliine, kus sõit on kas tasuta või väga soodsa hinnaga. Piletitulust elavaid bussifirmasid pikalt häirinud tasuta sõidutamine lõpetatakse uuest aastast ära.

Kell neli pärastlõunal väljuv Haapsalu buss on eriline. Kui muidu tuleb Haapsallu sõitmise eest maksta seitse kuni kümme eurot, siis see buss viib kuni 19-aastased ja eakad priilt kohale, tööealised saavad sõita tavapärasest märksa soodsamalt.

Odavamast piletihinnast hoolimata on nooremad sõitjad nördinud, et keset päeva on bussigraafik nii hõredaks muutunud.

"Kui tipptunni ajale panna väljumine, kus suur osa sõitjatest sõidab tasuta ja ülejäänud sõidavad umbes kolmandiku võrra soodsama hinnaga, siis see mõjutab kommertsliikluse toimepüsivust päris palju. See on viinud sel aastal selleni, et näiteks Lux Expressi väljumise, mis 45 minutit varem on toimunud siiani, panime madalperioodiks kinni, sest lihtsalt sõitjaid ei jagu," rääkis Lux Expressi juht Ingmar Roos.

Tasuta kaugliinid tekkisid 2018. aastal, kui maakonnaliinidel kehtima hakanud priisõit laienes automaatselt avalikele kaugliinidele. Nii saavad Haapsalu noored ja eakad ilma rahata sõita Tallinna, Tartusse, Pärnusse ja Märjamaale. Raplast saab riigi kulul pealinna ja Märjamaale, Pärnust aga Jõgevale Tartusse ja Rakverre.

"Lähtealus oli omal ajal hoopis teine. Kui olid piletitulust toimivad avalikud liinid, siis see Tallinna-Haapsalu kaugbussiliin muutus avalikuks liiniks seoses hankepartneri vahetamisega ja lähtuti põhimõttest, et kuna piletitulu see ka teenib, siis riigil praktiliselt ei ole vaja juurde maksta. Aga tasuta ühistranspordi tulekul see lihtsalt sattus samasse potti," lausus Roos.

Kui enne tasuta ühistranspordi tulekut kattis piletitulu liini kulud, siis nüüd tuleb Roosi sõnul liinile 70 000 eurot peale maksta.

Transpordiamet möönab, et tasuta kaugliinide puhul on tegu ebaausa konkurentsiga ja seetõttu uuest aastast olukord muutub.

"Mitut maakonda ühendavad liinid hakkavad olema eakatele ja noortele samamoodi tasulised. Juhul kui ostad elektroonilises kanalis pileti, siis on soodustus sulle 40 protsenti, päris tasuta on see ainult nendele, kes ühistranspordiseaduses on soodustatud isikud," ütles transpordiameti ühistranspordiosakonna juht Kirke Williamson.

Pärnumaal lõppeb tasuta sõit kaugliinidel veebruarist.