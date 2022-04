Tasuta ühistranspordi kulud on kasvanud, kuid lisaeelarve sinna raha ei anna

Kulud ühistranspordi käimashoidmiseks on hüppeliselt kasvanud, kuid lisaeelarves pole tasuta ühistranspordi jätkamiseks täiendavat raha planeeritud. Majandusminister Taavi Aasa sõnul jätkub tasuta ühistransport ka edaspidi vähemalt senises mahus ning võimalusi selleks otsitakse koostöös transpordiametiga.

Transpordiamet on taotlenud lisaeelarvest tasuta ühistranspordi toetamiseks seoses mootorikütuse kallinemisega 4,5 miljonit eurot. Praegustel andmetel seda raha lisaeelarves ei ole. Kui raha ei leita, tuleb otsida teisi lahendusi.

"Kas ja kui palju on vajalik ja võimalik sisemiste ressursside arvelt või erinevate investeeringute ajatamise arvelt lisavajadust katta. Teiseks ei saa ka eitada, et mingil hetkel võib tekkida vajadus liinivõrgu ümbervaatamiseks," rääkis transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker.

Harjumaad, Raplamaad, Lääne-Virumaad ja Läänemaad katva Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk ütles, et ilma lisatoetuseta on tasuta ühistranspordi jätkumine küsitav.

"Samas mahus kindlasti mitte. Kui vaatame sisendhindade muutust, siis üksi kütusehinna tõusu arvelt on meil täna puudu umbes 1,9 miljonit eurot aasta lõpuni," sõnas ta.

Niliski sõnul tuleks siis kaaluda erinevaid variante. "Kui tuleb vähendada, siis on variant vähendada väiksema kasutusega liine, mida on umbes 60, kokkuhoid aastas 1,7 miljonit. Teine variant on vähendada kõige suurema kuluga ehk kõige suurema mahuga liine, mis toovad samas kõige rohkem piletitulu sisse. Seal oleks kokkuhoid 1,6 miljonit," selgitas Nilisk.

Ülejäänud kaks varianti on tema sõnul kehtestada kõigile piletihind või sõita kuni raha jätkub ja siis teenus peatada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esmaspäeval kommentaare anda ei soovinud.