Kanada eraldab põlisrahvaste lastele kompensatsiooniks miljardeid

Raha on eraldatud hagiavalduse lahendamiseks, milles leiti, et valitsus oli põlisrahvaste laste teenuseid alarahastanud võrreldes mittepõlisrahvaste laste teenustega.

Rahandusminister Chrystia Freeland ütles, et pool vahenditest kulub kompensatsioonideks lastele ja nende perekondadele ning teine pool kulub süsteemi reformimiseks.

"Teame, et meie ajaloolise võla tasumine põlisrahvastele on ülimalt tähtis ja et me peame tegutsema, et säärane ebaõiglus ei korduks," ütles Freeland.

Kohus otsustas 2019. aastal, et valitsus peab iga pärast 2006. aastat vanematest lahutatud ja väljaspool põlisrahva kogukonda asuvasse lastekodusse paigutatud lapse puhul maksma kompensatsiooniks 40 000 Kanada dollarit (umbes 27 700 eurot).

Ottawa palus septembris föderaalsel apellatsioonikohtul otsus tühistada, taotledes samal ajal kokkulepet läbirääkimiste teel.

Kanada põlisrahvaste lapsi viidi alates 19. sajandist kuni 1970. aastateni riigi rahastatud kristlikku haridust pakkuvatesse koolidesse, mille eesmärk oli laste nõndanimetatud assimileerimine Kanada ühiskonda.

Kanadas on avastatud endiste internaatkoolide juures enam kui 1300 märgistamata hauda, kuhu maetud põliselanike lapsed on olnud sageli alatoidetud ja kuritarvitatud.