WSJ: Xi Jinpingi juhtimisstiil ajab tihti kompartei ametnikud segadusse

Xi Jinping tugevdab partei haaret riigi majanduse üle. Xi sekkub riigi juhtimisel üksikasjadesse. Parteijuht võib süveneda ka väiksematesse poliitikaküsimustesse, mis ajab tihti ametnikud segadusse, vahendas The Wall Street Journal.

"See tekitab bürokraatides segadust, lämmatab poliitilist arutelu ja viib välja poliitikani, mis pole hoolikalt läbimõeldud. Lojaalsus on ametnike jaoks kõige tähtsam mõõdupuu, keegi ei julge vastu vaielda, isegi kui suure juhi suunised on ebamäärased ja segased," ütles üks ametnik.

Avalikult tunnustavad kõik Hiina ametnikud, et Xi juhtimine on sihikindel ja otsustav, kus piiratakse ettevõtlust, et ohjeldada lääne kapitalismi "liialdusi". Xi kutsub üles looma ühist heaolu, et vähendada riigis ebavõrdsust. Samuti lubab kompartei juht, et Hiina naaseb kommunismi juurte juurde.

Kulisside taga seavad aga ametnikud paljud Xi otsused kahtluse alla. Paljud bürokraadid kritiseerivad Hiina koroonapiirangute poliitikat." Ametnikud pakkusid välja, et riik võtaks eeskuju lääneriikidest ja kohaneks uue keskkonnaga. Xi reageeris kriitikale raevukalt ja leidis, et ametnikud on viirusega võitlemisel liiga tuimad, ütles asjaga kursis inimene ajalehele The Wall Street Journal.

Selle aasta alguses andis Xi haridusametnikele lühikesed juhised, mille eesmärk oli reformida riigi eraõppetööstust. Kommunistlik partei kartis, et jõukamate perede lapsed saavad eraõppesüsteemi tõttu eelise.

"Haridusametnikud koostasid kava, mis sisaldas uusi piiranguid eraõppetööstusele. Xi hinnangul oli plaan aga liiga pehme ja saatis ühelauselise märkuse haridusministeeriumi," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Ministeerium suurendas piiranguid ja nõudis, et kõik eraharidust pakkuvad firmad registreeriks end ümber mittetulundusühinguks. Haridusfirmad kaotasid Hongkongi börsil miljardeid dollareid.

Xi teeb muudatusi ka riigijuhtimisel. Ta kasutab korruptsioonisüüdistusi, et kujundada ümber Deng Xiaopingist pärit juhtimissüsteem. Dengi süsteemi kohaselt juhtisid kompartei juhid riiki konsensuse alusel.

Xi aga suurendab riigijuhi kontrolli riigi juhtimisel. Ta juhib isiklikult vähemalt seitset komiteed ja komisjoni. Ministrite roll riigi juhtimisel väheneb tunduvalt.

Alates Xi võimuletulekust 2012. aastal on karistatud rohkem kui 200 aseministrit ja kõrgema taseme ametnikku. Juhte hinnatakse tihti mitte nende võimete vaid hoopis lojaalsuse alusel.