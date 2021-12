Euroopa Keskpank aeglustab varaostuprogramme

Keskpank jättis püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Keskpank eeldab, et kaheprotsendise inflatsioonieesmärgi toetamiseks jäävad intressimäärad senisele või madalamale tasemele seni, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb kahe protsendini enne ettevaateperioodi lõppu ja püsib sellel tasemel ülejäänud perioodi vältel; samuti kuni keskpank leiab, et baasinflatsioon on piisavalt tugevnenud, et inflatsioon keskpikas plaanis kahe protsendi juures püsiks.

See võib kaasa tuua üleminekuperioodi, mil inflatsioon on eesmärgist mõõdukalt kõrgem, märkis keskpank.

Erakorralise programmi PEPP alusel jätkatakse varaoste tuleva aasta esimeses kvartalis väiksemal määral kui eelnevas kvartalis. Varaostud selle programmi raames kestavad 2022. aasta märtsi lõpuni.

ECB nõukogu otsutas pikendada erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimise tähtaega vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Varasema varaostuprogrammi APP raames otsustati teises kvartalis teha kuiseid varaoste 40 miljardi euro ulatuses ja kolmandas kvartalis 30 miljardi euro ulatuses. Alates 2022. aasta oktoobrist jätkuvad varaostud tempos 20 miljardit eurot kuus. Igakuised varaostud jätkuvad nii kaua kui rahapoliitika toetamiseks vaja ning lõppevad vahetult enne seda, kui ECB taas intressimäärasid tõstma hakkab.