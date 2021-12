Tuubil täis Tallinna-Tartu rongiliinile enne 2024. aastat lahendust ei tule

Elroni rongid on nädalavahetuseti tihti rahvast nii täis, et osa reisijaid peab pea kogu Tartu-Tallinna tee seistes mööda saatma. Paraku enne 2024. aastat olukord paremaks ei lähe, alles siis saab riik Tallinna-Tartu liinile juurde kuus uut rongi.

Reede pärastlõuna Tartu rongijaamas. Kuigi Tallinna rongini on veel mõnikümmend minutit aega, on perroon inimesi juba täis.

"Et istekoht saada, tulen alati umbes pool tundi varem kohale. Õnneks on mul olnud siis võimalus osta esimese klassi pilet. Täna oli, et esimese klassi piletid on välja müüdud, neid on piiratud arv. Mul isa kindlasti soovib, et ma ostaksin esimese klassi pileti, et mul koht olemas oleks," ütles üliõpilane Cecilia.

Ka Elron tõdeb, et nädalavahetuste istekohtade puudujääk on aastatetagune teema ning pühade eel on osadel väljumistel reisijaid rohkem. Samas on rongisõitjate arv ikka veel umbes viiendiku võrra väiksem, kui pandeemiaeelsel ajal, ent taastub jõudsalt.

"Loomulikult on see probleem rongiliikluse kasvades üha süvenenud. See on selline pingeline olukord meie jaoks, aga ma usun küll, et ka Tartu-Tallinna liinil suurt probleemi nädala sees ei ole," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Iganädalaste reisijate sõnul on kõige keerulisem saada rongis istekoht reede õhtul Tallinnasse sõites, ent täiesti täis rongile võib sattuda ka nädala sees. On ka väga reaalne olukord, kus kogu kahe ja poole tunnise reisi jooksul istuma ei saagi.

"Üldiselt ikkagi pärast Tapat ma olen näinud, et inimesed saavad istuma. Aga on täitsa võimalik, et sa terve sõidu Tallinnasse oled püsti," kirjeldas üliõpilane Richard.

Rongipileti hind tõuseb energiahindade tõttu uuest aastast ligi 10 protsenti. Ceciliat see bussi kasuks otsustama ei pane.

"Mul on ikkagi sooduspilet, kuna olen üliõpilane. Võib-olla see mõjutaks kõige rohkem neid inimesi, kes iga päev rongipileteid peavad ostma," ütles Cecilia.

Rohkem istekohti tekib Tallinna-Tartu liinile alles 2024. aastal, kui Eestisse jõuab kuus uut elektrirongi.

"Kui räägime suurest kvaliteedihüppest, siis see on pigem 2024, jah. Ka lisavagunite puhul tuleb arvestada, et üks vagun maksab seal kuskil 2,5 miljonit eurot ja nüüd me juba jõuame sinna, et kui täna hakata otsustama lisavagunite tellimist, siis need ei jõua kiiremini kohale kui need rongid. Kogu Eesti peaks hakkama saama, lihtsalt kiiremini siin midagi ei toimu," nentis Kongo.