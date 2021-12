Ukraina president kordas kohtumisel riigipeadega soovi saada NATO liikmeks

Oma hiljutistes ettepanekutes USA-le ja NATO-le nõuab Venemaa, et allianss enam itta ei laieneks ning 2008. aastal Ukrainale antud vastavasisuline lubadus võetaks tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ukraina ja Ukraina taolised riigid võetakse NATO-sse ainult siis, kui NATO mõistab, et see ei muuda riike tugevamaks, vaid olles tugevad riigid muudame me NATO tugevamaks," ütles Zelenski.

Poola president Andrzej Duda rõhutas, et Lääs peaks nõudma Venemaalt tõsist tagasisammu ja tegutsema seoses Ukraina kriisiga ettevaatavalt.

"Tahan öelda, et oleme selles küsimuses väga aktiivsed. Usun kindlalt, et meie poliitika loob julgeolekuküsimustes tugeva platvormi ja siis ei ole me võimelised kaitsma ainult NATO riike, vaid ka Ukrainat igasuguse Vene agressiooni eest. Tahan korrata, et peaksime tegutsema ennetavalt," ütles Duda.

Leedu president Gitanas Nauseda tõstis aga esile Venemaa ja Valgevene sõjalise koostöö, mis sunnib NATO-t reageerima.