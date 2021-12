New York Times: USA plaanib aidata Ukrainat lahinguluures

"Esimene asi, mida me teha saame, on reaalajas toimiv luure, mis ütleb: "Venelased tulevad üle rajajoone". Me ütleme seda neile ja nad kasutavad seda venelaste sihikule võtmiseks," ütles president Barack Obama ajal asekaitseministri kohuseid täitnud Evelyn Farkas.

"USA ametnikud möönavad, et üks võimalik probleem operatiivsel luureandmete pakkumisel on see, et see võib viia Ukraina esimese löögi andmisele," kirjutab ajaleht.

USA on tarninud Ukrainale Javelini tankitõrjesüsteeme alates 2018. aastast ning president Joe Biden andis loa täiendavate Javelinide tarnimiseks.

"Pentagonis, välisministeeriumis ja Valges Majas koostatavas ideeloetelus on kunagi Afganistani sõjaväele eraldatud helikopterite ja muu sõjavarustuse ümbersuunamine Ukrainasse," kinnitab ülevaade.

Samuti kaalub administratsioon täiendavate küberjulgeolekuekspertide lähetamist Ukrainasse. USA ja Suurbtritannia on mõne eksperdi juba Ukraina riigikaitset tugevdama saatnud.

USA ja NATO ametnikud on eraviisiliselt tagasi lükanud Venemaa ettepanekud, mille järgi NATO peaks andma kirjaliku garantii, et ta ei laiene edasi itta ega korralda sõjaväelisi tegevusi endistes nõukogude liiduvabariikides, märgib ajaleht.