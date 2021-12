Moskva: USA ja NATO ei ole Venemaa ettepanekutele ametlikult vastanud

"Praegu me ootame USA ja NATO ametlikku reaktsiooni. Seni ei ole me seda saanud," lausus Rudenko vastuseks küsimusele, kas pärast ettepanekute esitamist on õnnestunud saavutada pingete leevendamist olukorrale Ukraina ümber.

"Ukrainale ei ole Venemaa oma ettepanekuid esitanud, kuid mõistagi on Ukraina kursis, nagu ka kõik teised," ütles Rudenko.

"Praegusel etapil ei näe me vajadust nende osalemiseks," vastas Rudenko küsimusele, kas Moskva ei pea vajalikuks Kiievi kaasamist läbirääkimistesse julgeolekutagatiste üle.

Rudenko märkis, et NATO vägede võimalik lähetamine Ukraina territooriumile tooks kaasa olukorra edasise eskaleerumise selle riigi ümber ja suhete halvenemise lääneriikidega.

"Suhtume sellesse äärmiselt negatiivselt. Usume, et sellised sammud tooksid kaasa vaid olukorra edasise eskaleerumise Ukraina ümber ja meie suhetes üldiselt, sealhulgas USA-ga," ütles Rudenko.

"Usun, et Washingtonis on mõistlikke inimesi, nad mõistavad sellise sammu kogu ohtlikkust," rõhutas aseminister.

Ettepanekud, mis Venemaa sõnul on eluliselt tähtsad tagamaks tema julgeolekut, ütlevad, et NATO ei tohi lubada uusi liikmeid USA-juhitavasse allianssi ning nõuavad, et uusi sõjaväebaase ei rajataks endistesse NSV Liidu vabariikidesse.

Moskva esitas ettepanekud ajal, mil Venemaa ja lääneriikide suhted on pingestunud Ukraina küsimustes.

Ettepanekutes öeldakse, et NATO ei tohi korraldada Ukrainas, Ida-Euroopas, Lõuna-Kaukaasias ja Kesk-Aasias sõjalist tegevust.

Samuti tahab Moskva, et oleks välistatud kesk- ja lühimaarakettide paigutamine piirkondadesse, kust saaks rünnata "teiste poolte" sihtmärke.

Venemaa nõuab, et 2008. aasta NATO otsus, mille kohaselt võib Ukrainast ja Gruusiast saada kunagi alliansi liikmed, tühistataks.

Venemaa president Vladimir Putin hoiatas teisipäeval, et Venemaa on valmis võtma "sõjalis-tehnilisi meetmeid" vastuseks "ebasõbralikule" lääne tegevusele Ukraina konfliktis.

"Juhul, kui meie lääne kolleegide ilmselgelt agressiivne hoiak jätkub, võtame kasutusele kohased sõjalis-tehnilised vastumeetmed," ütles Putin kaitseministeeriumi kolleegiumil ajal, mil kardetakse Moskva sissetungi Ukrainasse.

"Tahan rõhutada, et meil on selleks täielik õigus. Venemaal on täielik õigus tegevusele, mis tagab selle julgeoleku ja suveräänsuse," ütles Putin.

Putin väitis, et Venemaa ei nõua endale eritingimusi ning pooldab "ühtset ja jagamatut julgeolekut kogu Euraasia ruumis".