USA saadik: Washington pole valmis Moskva julgeolekudokumente allikirjastama

Diplomaat ütles reedel ajalehes Kommersant ilmunud usutluses vastuseks küsimusele, kas kõnelusi alustatakse jaanuari algul, et ei saa veel täpset kuupäeva ega kohta öelda.

USA esindajad arutavad Brüsseli ja teistega, kas jätkata strateegilise stabiilsuse dialoogi NATO-Vene nõukogu kohtumisel ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) või kahepoolsetel kohtumistel.

USA president Joe Biden on algatanud mitu dialoogiformaati Venemaaga, lisas Sullivan. Laiem OSCE formaat hõlmab ka Ukrainat, mis on väga oluline, ütles ta.

USA välisminister Antony Blinken on öelnud, et Ühendriigid ei hakka pidama kõnelusi Ukraina julgeoleku üle, kui Ukrainat ennast kohal ei ole, seletas suursaadik. Samuti ei ole USA-l kavas arutada oma NATO liitlaste julgeolekut nende osavõtuta.

Sullivan ütles Kommersandile, et Ühendriigid ei ole valmis Venemaa esitatud julgeolekutagatiste dokumentidele alla kirjutama, eriti, et üks neist ei ole adresseeritud USA-le, vaid NATO-le, ja see peaks tähendama lepingut Venemaa ja alliansi vahel.

Suursaadiku sõnul teenivad Vene võimude avaldused nende julgeolekuhuve, kuid Moskval on tegemist partneriga, kel on samuti oma julgeolekuhuvid, millega Venemaa peab arvestama.

Sullivan ütles, et kõnelusteks Venemaa pakutud julgeolekutagatiste üle looks soodsa õhkkonna deeskaleerumine Ukraina piiril, sealhulgas piirile koondatud Vene vägede tagasitõmbamine.

Olukord Ukraina piiril teeb muret nii USA-le, NATO-le, Euroopa Liidule kui Euroopa Nõukogule, ütles ta.

Venemaad esindab julgeolekukõnelustel USA-ga asevälisminister Rjabkov

Vene-USA julgeolekukõneluste täpne aeg ei ole veel teada, aga Venemaad esindab neil kõnelustel asevälisminister Sergei Rjabkov, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov reedel.

"Tõesti, täpset kuupäeva veel ei ole," ütles Peskov ajakirjanikele, kommenteerides teadet, et USA ei ole veel kinnitanud nõusolekut pidada läbirääkimisi jaanuari alguses Genfis.