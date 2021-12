Läti võimude sõnul saavad nad suurenenud rändesurvega hakkama

Ebaseaduslike Lätti tungijate hulk Valgevenest on viimasel ajal kasvanud ligi neli korda. Läti korrakaitsjad peavad kasvanud koormusele vastu ja piirijoone kõige kergemini ületatavasse ossa on nüüd paigaldatud ajutine tara. Kas Läti on muutunud Valgevene hübriidrünnaku peamiseks sihtmaaks, on siiski veel vara hinnata.

Kui rahulikumail päevil on püüdnud Valgevenest Lätti pääseda keskmiselt paarkümmend inimest päevas, siis reedest pühapäevani oli ebaseaduslikke riikitungijaid 167 ja esmaspäevalgi püsis nende arv pooleasja ümber, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasvanud pole mitte ainult Euroopasse pürgijate hulk, vaid suuremad on ka nende rühmad. Nii püstitas Läti piirivalve jaoks senise rekordi 43-liikmeline illegaalide grupp. Ja Läti piirile saabujail on kaasas ka järjest parem varustus.

"Neil on kaasas käärid, millega saab metalli lõigata. Üks rühm oli pikkades kalamehesaabastes, millega liiguti mööda järve. Meie naaberriik aitab igati kaasa, et ebaseaduslikud piiriületajad saaks üle Läti riigipiiri," rääkis Läti piirivalve ülem Guntis Pujats.

Lätil ja Valgevenel on ligi 173 kilomeetrit ühist piiri. Poolteise kuuga paigaldati sinna 37 kilomeetrit okastraataeda, juba varem on valminud neli silda. Need on paigad, kus ilma tõketeta võiks ebaseaduslik piiriületus olla sagedasim ja ehk hõlpsaimgi.

Läti valitsus on mitu korda eraldanud piiril teenivaile korrakaitsjaile lisaraha ning piiri väljaehitamiseks ja valveseadmete täiustamiseks on lubanud raha Euroopa Liit.

"Töötame praegu ka alalise piiritaristu väljaehitamise nimel. Vastu on võetud maismaa välispiiri ehitamise seadus," sõnas Läti siseminister Marija Golubeva.

Läti juhid on kinnitanud, et korrakaitsjad saavad kasvanud koormusega hakkama, piirivalvel on abiks ka politsei ja kaitseväe esindajad.



Läti piirivalve ülem Guntis Pujats ütles, et on võimalik, et otsitakse Euroopa piirivalvesüsteemis mõnd nõrka kohta. "Poola ja Leedu suunal edu ei saavutatud, nüüd püütakse proovile panna Lätit. Mulle ei tundu, et see võiks neile edu tuua või kuidagi õnnestuda," ütles Pujats.

10. augustist siiani on Valgevene piirlt tagasi saadetud üle 3400 inimese, humanitaarpõhjustel on Lätti lubatud 93 tulijat ja kinni on peetud 445 ebaseaduslikku piiriületajat. Läti pool piiri asuvais omavalitsusis kestab erakorraline olukord.