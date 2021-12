Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa

"Lugupeetud Marko! Võtke vastu südamlikud uusaasta- ja jõulusoovid. Aga samuti kinnitused, et ka algaval, 2022. aastal ei kavatse Venemaa toime panna mitte mingeid agressiivseid tegusid oma naabrite vastu," kirjutas suursaadik Aleksandr Petrov vene keeles oma käsitsi kirjutatud õnnitluskaardil.

Kaardil olid jõulu- ja uusaastasoovid trükitud ka eesti ja inglise keeles.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY