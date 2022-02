Eesti avaldas Ukraina suveräänsuse rikkumise pärast Venemaale oma pahameelt

Vene saatkonna ajutine asjur kutsuti välisministeeriumisse, kus talle tehti teatavaks, et Eesti mõistab hukka rahvusvahelise õiguse ja Ukraina suveräänsuse rikkumise, ütles välisministeeriumi pressiesindaja teisipäeva õhtul ERR-ile.

Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa tunnustas Ida-Ukraina separatistlikke nn Donetski ja Luganski rahvavabariike iseseisvana. Veidi hiljem allkirjastas Putin korralduse alustada seal "rahuvalve missiooni". Teisipäeval kiitis Vene parlament need otsused heaks.

Venemaale avaldasid teisipäeval oma pahameelt ka mitmed teised riigid.

Nii teatas Briti välisminister Liz Truss, et lasi ministeeriumil välja kutsuda Venemaa suursaadiku, et see selgitaks Moskva otsuseid.

I instructed the Permanent Under Secretary to summon the Russian Ambassador to explain Russia's violation of international law and disregard of Ukraine's sovereignty. ⁰⁰



We are imposing severe sanctions in response. — Liz Truss (@trussliz) February 22, 2022

Sama teatas ka Leedu välisministeerium, mis väljendas kohale kutsutud Vene diplomaadile protesti tema riigi tegevuse pärast Ukrainas.

Today MFA Lithuania summoned a representative of the Russian Embassy & handed a note of protest over Russia's decision to recognize the non-government controlled areas of Donetsk&Luhansk oblasts of Ukraine as "independent states".



Read the Press Release https://t.co/CV4cEFv7Xz pic.twitter.com/BDxdakjzZ4 — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) February 22, 2022

Läti välisministeeriumi riigisekretär ütles kohale kutsutud Vene saatkonna asjurile, et Venemaa sammud on põhjustanud rahvusvahelises üldsuse laiaulatusliku hukkamõistu ning sellel on kaugele ulatuv mõju Venemaale.