Külastajatele muutuvad suursaarte praamipiletid ligi 50 protsenti kallimaks

Kui nädala sees peab turist praegu Saaremaale pääsemiseks maksma auto eest 8.40 ja reisija pileti eest 3 eurot, siis plaanitava hinnatõusuga hakkab üks ots Saaremaale maksma 12 eurot sõiduauto ning 4.30 eurot reisijapileti eest ehk ühe ülesõidu eest autoga tuleb üksi reisides maksta 4.90 eurot senisest enam. Hiiumaale sõitmine kallineb samas proportsioonis.

"Hinnatõusul on kaks põhjust. Üks on loomulikult see, et me kõik teame, kuidas hinnad on muutunud ja teine on see, et kindlasti on tarvis teha rohkem lisareise. Järgmisel aastal on plaanis üle 500 lisareisi Saaremaale ja üle 200 lisareisi Hiiumaale. Aga me plaanime seda hinnatõusu nii, et saarlasi ja hiidlasi hinnatõus ei puudutaks ehk et kohalikele elanikele jäävad piletihinnad samaks," kommenteeris majandusminister Taavi Aas.

Hinnatõus võiks ministeeriumi prognoosi kohaselt anda parvlaevandusse lisatulu kuni 1,5 miljonit eurot. Dotatsioon, mida riik eraldab suursaarte vahelistele laevaliinidele, on olnud viimasel kolmel aastal 18 miljonit ja piletitulu suurusjärgus 12 miljonit eurot aastas.

Minister Aas ei usu, et üldise hinnatõusu foonil võiks plaanitav parvlaevapiletite hinnatõus Saaremaa ja Hiiumaa majandust mõjutada.

"Jah, me oleme seda arutanud, et kas sellel võiks olla selline tõsisem mõju, aga ma arvan, et nende hinnamuutuste tõttu nüüd kindlasti keegi ei jäta Saaremaale või Hiiumaale minemata. Kui sõidetakse oma autoga, siis tegelikult auto kütus on ka ju märgatavalt ja märgatavalt kallimaks läinud ja vaevalt et keegi seetõttu jätab reisimata," ütles Aas.

Kõige enam mõjutab laevapiletite hinnatõus ilmselt neid reisijaid, kes omavad suursaartel näiteks suvekodu ja reisivad seetõttu rohkem. Saaremaa vallavanemal on omakorda neile soovitus, mille riik on nüüd ise kätte mänginud.

"Kuna saarlastele, kes on siia sisse kirjutatud, on hind jätkuvalt sama, mis seni, siis kutsume inimesi üles end Saaremaale sisse registreerima ja loomulikult, kui seda tehakse enne 1. jaanuari, oleks eriti hea," ütles vallavanem Madis Kallas.

Viimati tõsteti parvlaevapiletite hindu Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla Heltermaa liinidel kuus aastat tagasi, keskmiselt 14 protsendi võrra, siis puudutas aga hinnatõus ka kohalike elanikke. Seekord saarte elanikele 1. veebruarist plaanitav hinnatõusu ei laiene.