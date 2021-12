Tallinn lubab lähipäevil tänavad lumest puhtaks saada

Tallinnast on selle talve jooksul ära veetud 85 000 kuupmeetrit lund. Kuigi praegu on paljud tänavad veel vaid räätsadega läbitavad, siis linnaametnik lubab, et lähipäevadel saavad tänavad puhtaks.

Ainuüksi ööl vastu teisipäeva veeti Tallinna tänavatelt ära 10 500 kuupmeetrit lund. Kokku teeb see kuskil 700 koormatäit.

Peamiselt käib töö öösiti ja nii sai ka lund vedav Peep pühade ajal ööune arvelt lund vedada. Praegu töötab ta aga päeval.

Viimase koormatäie võttis Peep peale lumiselt Kevade tänavalt. "Ja autojuhid, väiksed autod, neil on vaja just siis sinna minna kui lund roogitakse, kogu aeg sõida edasi-tagasi eest ära ja lase läbi," kirjeldas ta.

Jätkuvalt on probleemiks Tallinna kõnniteed, mis on kohati läbimatud. Küsimuse peale, kas linn ka nendega midagi ette võtta kavatseb, vastas kommunaalameti juhataja, et ka kõnniteede lumi tõugatakse lõpuks sõiduteele. "Ja sealt veetakse ta ära, ükskõik kes selle puhtaks on teinud," rääkis sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.

Tallinna kesklinna ja vanalinna lumi veetakse linnahalli kõrvale. Linnahalli taga asubki Tallinna suurim lume ladustamise plats. Sel talvel on sinna viidud juba 50 000 kuupmeetrit lund. Tallinnas on eri linnaosade peale kokku kuus lume ladustamise kohta.

"See on üks väheseid maa-alasid ja nii suur ja siin ei ole ehitust peal, elamuid kõrval, tänu sellele saab siia vedada, aga võib-olla paari aasta pärast seda enam ei ole, eks siis vaatame edasi, kuhu saab vedada," sõnas Tänavapuhastuse AS juht Vello King.

Talv on alles ees ja kui mõelda, et lumekoristuse rekord on olnud 650 000 kuupmeetrit talve peale, siis see töö ei lõppe veel nii pea. Viimane lumehang Tallinna Linnahalli taga sulab väidetavalt alles jaanipäeva paiku.