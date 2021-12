Baerbock toetab sunnitööga valmistatud kaupade keelustamist

"Toetan Euroopa Parlamendi ettepanekut keelustada EL-i turult kõik sunniviisilise tööga seotud tooted. Euroopa Parlamendi ettepanek keelata sunnitööga toodetud kaupade import on minu arvates väga õige," ütles Baerbock.

Selline sunnitööga seotud impordikeeld mõjutaks otseselt Hiinat. Lääneriigid süüdistavad komparteid Xinjiangi provintsis elavate uiguuri moslemite tagakiusamises.

USA president Joe Biden kirjutas eelmisel nädala alla seaduseelnõule, mis keelab peaaegu igasuguse impordi Hiinas asuvast Xinjiangi piirkonnast. USA väidab, et kompartei uiguuride vastane tegevus kujutab endast genotsiidi.

Inimõiguslaste sõnul hoitakse enam kui miljonit uiguuri ja teisi turgikeelseid moslemeid laagrites, mille eesmärgiks on juurida välja nende islamiusu traditsioonid ning sundida neid assimileeruma Hiina hani rahvusest enamusega. Kompartei väidab, et need laagrid on kutseõppekeskused.

Baerbock ja Saksamaa rohelised kritiseerivad tihti inimõiguste olukorda Hiinas. Baerbock teatas kolmapäeval samuti, et ei osale Pekingi taliolümpial, vahendas Politico.