Kristiina Kerge: plaan, mis aitab vähendada plastpakendite raiskamist

Euroopa Liidu riigid leppisid 2019. aastal kokku, et 2026. aastaks vähendame oluliselt ühekordsete plastpakendite kasutust. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja keskkonnaminister teatasid enne jõule, et Eesti toetab plaani vähendada ühekordsete plastpakendite konkreetset arvu, mitte lihtsalt plasti mahtu.

Esmapilgul bürokraatlikul otsusel on väga oluline ja positiivne sisu, mis vähendab tulevikus reaalselt plastprügi tootmist ning puudutab meid kõiki.

Pakendimaterjalide raiskamise vähendamiseks on suures plaanis kolm võimalust: kõige efektiivsem on vältida jäätmete teket, järgmine võimalus on korduskasutus ning alles seejärel tuleb materjalina ümbertöötlemine. Tuleb ka mainida, et praegu põletatakse suurem osa ühekordseid topse ja taldrikuid lihtsalt prügipõletusjaamas ära, mis on ressursse raiskav ja keskkonnavaenulik.

Kuigi Euroopa Liidus on kokku lepitud eesmärk ühekordsete plasttoodete kasutust järk-järgult piirata, siis vaieldakse siiamaani, kas kasutada mõõdikuna plastiku tonnide või pakendite arvu vähenemist. Eesmärk on vähendada tarbimist ja pakendite arvu põhine arvestus, mida Eesti toetab, näitab seda otseselt.

Kaalu järgi vähendades hakataks tõenäoliselt kasutama karpe ja topse, milles on näiteks saja protsendi asemel 50 protsenti plastikut. See aga ei vähenda oluliselt ühekordsete pakendite või söögiriistade hulka ega nendest tekkivat keskkonnareostust. Reaalsuses nii-öelda biolagunevad pakendid looduses ei lagune, vaid vajavad eraldi kogumist ja töötlemist.

"Pakendeid ei muuda kalliks korduskasutusele üleminek, vaid selle edasilükkamine."

Kokkuvõttes on biolagunev ühekordne pakend tarbijale kallim kui korduskasutamine. Rääkimata nii materjalide tootmise ja hävitamise kaudsetest kuludest ning kasvõi teeäärde ja metsa jõudvast rämpsust. Pakendeid ei muuda kalliks korduskasutusele üleminek, vaid selle edasilükkamine.

Nii loodusele kui ka majandusele on kõige kasulikum pakendite arvu vähendamine, mitte lihtsalt plastisisalduse vähenemine ühekordsetes toodetes. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni otsuse ja keskkonnaministri toetusega ongi Eesti valinud suuna, et pakendite vähendamist mõõdetaks pakendite arvu, mitte plastiku tonnide järgi. See on ühtlasi läbipaistvam variant ja väldib skeemitamist. Ning eesmärk on konkreetne: prügi tekitavaid pakendeid olgu lihtsalt järjest vähem.

Mida tähendab ühekordsete pakendite vähendamine tavainimesele? Keskkonnaministeerium valmistab ette seaduseelnõud, mis peaks järk-järgult korduskasutuse osakaalu suurendama. Eelnõuga suunatakse tarbija senise raiskamise ja reostamise juurest eemale, pakkudes asemele korduskasutuslahendusi.

Sisuliselt tähendab see, et varsti pannakse näiteks toidupoe valmistoidud ja tanklas müüdav kohv pakendisse, mis korjatakse taas kokku, puhastatakse ning kasutatakse samal otstarbel uuesti. Senised ühekordsed pakendid jäävad paralleelselt käibele, aga nende kasutamine muutub järk-järgult järjest ebamõistlikumaks.

Säästvamale majandusele üleminek on fakt ja vältimatu tulevik. Vajalike seadusemuudatuste sisseviimine muudab Eestit konkurentsivõimelisemaks ja julgustab ettevõtjaid.