Saksamaa sulges aasta lõpus kolm viimasest kuuest tuumajaamast

Saksamaa valitsus otsustas 2011. aastal peale Fukushima katastroofi kiirendada tuumaenergiast loobumist, vahendas Reuters.

Brokdorfi, Grohnde ja Gundremmingen C reaktorid suleti peale enam kui 30 tegutsemisaastat reede õhtul.

Viimased kolm tuumaelektrijaama Isar 2, Emsland ja Neckarwestheim II sulgeb riik äsja alanud aasta lõpuks.

Brokdorfi ja Grohnde tuumajaamu opereeriv Preussen Elektra teatas laupäeval, et kaks jaama suleti reedel enne keskööd. Gundremmingen C tuumajaama opereeriv RWE teatas samuti, et jaam lõpetas energiatootmise reede õhtul.

Kuus tuumajaama moodustasid möödunud aastal Saksamaa elektritootmisest 12 protsenti. Riigi energiatoodandust moodustas taastuvenergia 41 protsenti, söejaamad 28 protsenti ja gaas 15 protsenti.

Riik plaanib 2030. aastaks toota 80 protsenti energiast taastuvatest allikatest, laiendades selleks tuule- ja päikeseparkide infrastruktuuri.