EL tahab nimetada tuuma- ja maagaasienergia roheliseks

Euroopa Komisjon tahab nimetada tuumaenergia ning maagaasienergia roheliseks energiaks, et aidata finantsturgudel otsustada, mida pidada jätkusuutlikuks investeeringuks.

Euroopa Komisjoni plaani järgi, mis on osa jätkusuutliku rahanduse reeglitest, lubataks investeeringuid uutesse tuumajaamadesse veel vähemalt 20 ja maagaasi veel vähemalt kümme aastat, vahendas Financial Times.

Selline märgistamise süsteem hõlmab tööstusi, mis toodavad umbes 80 protsenti kõigist Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogusest ja on liidu esimene katse otsustada, mida lugeda tõeliselt jätkusuutlikuks majandustegevuseks ning aidata tõrjuda finantssektorist välja nn rohepesu.

Financial Times'ini jõudnud dokumendi mustandi järgi peaks EL-i hinnangul teatud tingimustel andma rohelise märgistuse ka vastuolulistele energiaallikatele nagu tuumaenergia ja maagaas.

Dokument ütleb, et tuumaenergiat tuleks pidada jätkusuutlikuks majandustegevuseks, kuni EL-i riigid, millel on tuumaelektrijaamad, suudavad mürgiseid jäätmeid ohutult kõrvaldada ning vastavad kriteeriumile, mis ütleb, et keskkonnale ei tohi "olulist kahju tekitada". Uute tuumajaamade ehitamine tunnistatakse roheliseks lubade puhul, mis on välja antud kuni 2045. aastani.

Maagaasiinvesteeringud märgistatakse roheliseks kui üleminekuenergia, kuid need peavad vastama üksikasjalikumatele tingimustele, muu hulgas tootma vähem kui 270 grammi süsihappegaasi kilovatt-tunni kohta ja kui see asendab traditsiooniliste fossiilkütuste, näiteks kivisöe kasutamist.

Otsuseni jõuti pärast seda, kui hulk tuumaenergiat toetavaid riike, kelle eesotsas on Prantsusmaa, ning mitu maagaasienergiat toetavat Lõuna- ja Ida-Euroopa riiki nõudsid, et EL-i energiainvesteeringute klassifitseerimise süsteem ei karistaks allikaid, mis annavad suurema osa nende energiast.

Tuumaenergia tootmine ei eralda kasvuhoonegaase, kuid tekitab mürgiseid jäätmeid, mis nõuab nende ohutut kõrvaldamist ja võib tekitada kiirgusohtu. Maagaas küll toodab süsihappegaasi, kuid selle toetajate sõnul on see palju vähem saastvam kui traditsiooniliste fossiilsete kütuste kasutamine ning on tähtis viis sillutada teed väiksemate heitkogusteni.

Brüssel pidi varem sel aastal lükkama edasi otsuse, kuidas klassifitseerida neid kaht energiaallikat, kuna volinike kolleegiumis olid vaidlused, kas anda neile roheline märgis.

Võitlus tuuma- ja maagaasienergia roheliseks tunnistamine on viimastel kuudel teravnenud, kuna Euroopa Liidu riigid on seisnud silmitsi rekordkõrgete elektrihindadega, mida on tagant tõuganud kasvanud nõudlus maagaasi järele.

Saksamaa kritiseeris liidu plaani

Saksamaa valitsuse liikmed kritiseerisid Euroopa Komisjoni plaani, vahendas Politico. Majandus- ja kliimakaitseminister Robert Habeck ütles, et komisjoni plaan tõmbab vee peale jätkusuutlikkuse heale märgistamisele.

"Meie hinnangul pole sellist täiendust klassifitseerimisse vaja. Me ei näe uutele ettepanekutele heakskiitu," sõnas Habeck. Ta lisas, et tema hinnangul on kaheldav, kas finantsturud aktsepteerivad sellist "rohepesu".

Keskkonnaminister Steffi Lemke oli veel otsekohesem. "Ma arvan, et on täiesti vale, et Euroopa Komisjon kavatseb nimetada tuumaenergia EL-i jätkusuutlike majandustegevuste klassifikatsiooni," ütles ta. Lemke hinnangul võib tuumaenergia kaasa tuua kohutavad keskkonnakatastroofid ning jätta endast maha suured kogused ohtlikke radioaktiivseid jäätmeid ja seetõttu ei saa seda tema sõnul pidada jätkusuutlikuks.