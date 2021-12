Svet: pühade ajal veeti Tallinnast välja 25 000 kuupmeetrit lund

"Kokku on pühade ajal (23-27. detsember) linnast veetud välja üle 25 000 kuupmeetri lund ja lumevedu jätkub nüüd terve nädala jooksul nii magistraalteedel, kui ka kvartalisisestel teedel. Seetõttu palume kõigil autojuhtidel olla tähelepanelikud ning suhtuda mõistvalt ajutistesse parkimiskeeldudesse – need on vajalikud, et tänav lumest puhastada," ütles Svet ERR-ile.

Svet rääkis, et Vabaduse puiesteelt toimub lumevedu ööl vastu teisipäeva ja see on planeeritud lõpetada kolme ööpäevaga. Männiku teelt alustatakse väljavedu ööl vastu kolmapäeva ja tööd planeeritakse lõpetada kahe ööpäevaga.

"Kadrioru tänavatelt algab lumevedu teisipäeval, suurema hoo saab see sisse kolmapäeval," lausus Svet.

Sveti sõnul oli pühade ajal oli linna peal kokku umbes 100 autot, kes tegelesid teede puhastamisega.

"Lepingupartnerid alustasid tööd peamiselt esimese lumesaju algusega ehk 23. detsembri hommikul kella 04.00 paiku ja tööd tehti kogu pühade perioodi jooksul, mõned ettevalmistatavad puistamised ohtlikematel tõusudel said tehtud veel enne lumesaju algust 22. detsembri õhtul," sõnas Svet.

Svet: lepingupartnerid said puuduliku töö eest trahvi

Svet rääkis, et lepingupartneritega ei saa paraku täiesti rahul olla. "Meil on etteheiteid nii mõnigate sõiduteede suhtes, kus lumevalli tõttu vähenes ridade arv – näiteks Vabaduse puiestee ja Männiku tee. Samamoodi oli erinevates piirkondades probleeme ülekäiguradade ja ühistranspordipeatuste operatiivse lumest lükkamisega," sõnas Svet.

"Need vajakajäämised on meie järelevalve poolt fikseeritud ning täna toimunud kohtumisel teavitasime lepingupartnereid rahalistest sanktsioonidest, mis varsti nendeni jõuavad. Olgu öeldud, et trahvide maksmine ei vabasta neid kohustusest oma töö ära teha ja kõnniteid, ülekäiguradasid, ühistranspordipeatusi ja sõiduteid puhastada," lisas abilinnapea, lubades just peatustele ja ülekäiguradadele pöörata edaspidi rohkem tähelepanu.

Lumerohkus tekitab ebamugavusi ka prügiveole

Kuidas aga mõjutab pealinna lumeuputus prügivedu? Tallinnas prügivedu korraldava Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse liige ja Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni liige Argo Luude ütles ERR-ile, et linna poolt hooldatavad teed prügiautodele üldiselt probleeme ei valmista, murekohad on aga erakinnistute teed.

"Need kohad, mida linn peab hooldama, on üldjuhul sõidetavad. Probleem hakkab pihta sealt, kus on mingid ligipääsud erakinnistutele, kus seesama kinnistu omanik peaks hoolitsema, et teed saaks hooldatud. Seal on küll nii, et tihti seda hooldusemasinat ei tulegi. Sellisel juhul on prügiveokil sinna päris keeruline ligi pääseda," ütles Luude.

Samuti on Luude sõnul probleem see, et tihti on konteinerite ümbrus lumest puhastamata.

"Sa võid ju ka autoga sinna ligi pääseda, aga kui see konteiner on selline, mida on vaja näiteks ratastel prügiautoni veeretada ja lumi on selle ümber lükkamata, siis seda rasket konteinerit ei lükka sa mingit moodi," lausus Luude.

Samas ütles Luude, et kui lund veel juurde sajab, võivad probleemseks muutuda ka linna hooldatavad teed.