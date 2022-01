Times: Mali hunta lükkab valimised edasi, võidab Venemaa

Mali hunta soovib võimule jääda veel vähemalt viieks aastaks. Seetõttu plaanivad kohalikud sõjaväejuhid valimised edasi lükata ja see suurendab Lääne-Aafrika regioonis Venemaa mõjuvõimu.

Mali hunta peaks korraldama valimised veebruaris, kuid võimud plaanivad valimised edasi lükata. Valimiste edasilükkamine võib julgustada ka naaberriikide huntasid, kes seisavad silmitsi sarnaste võimu loovutamise nõuetega, vahendas The Times.

Eelmisel nädalal toimus Malis valimiste ajakava soovitamise konverents, kus leiti, et valimised peaksid toimuma kuue kuu kuni viie aasta pärast. "Säilitati viie aasta pikkune periood, see periood on ka maksimaalne," ütles Mali välisminister Abdoulaye Diop.

"Ebakindlus riigis tähendab, et Mali 19 piirkonnast ainult viis on võimelised korraldama valimisi," lisas Diop.

Mali on lääneriikide terrorismivastase võitluse keskmes. Terroristid tegutsevad ka teistes Saheli piirkonna riikides. Viimase kahe aasta jooksul on tapetud umbes 10 000 inimest, kaks miljonit inimest on pidanud oma kodudest põgenema. Piirkonnas tegutsevad ISIS-se ja Al-Qaeda kohalikud harud.

Pariisi suhted Mali uue huntaga üha halvenevad. Venemaa soovib piirkonnas oma mõjuvõimu suurendada. Hiljuti saabusid Mali pealinna Bamakosse Venemaa sõjaväekoolitajad, keda peetakse Wagneri grupi palgasõduriteks. Lääneriigid nõuavad, et Venemaa pöörduks regioonis tagasi vastutustundliku ja konstruktiivse käitumise juurde, teatas The Times.

Wagneri palgasõjaväefirma on tihedalt seotud Kremliga. Selle võitlejaid süüdistatakse sõjakuritegudes. Kreml tahab taastada NSVL-i aegset mõju kontinendil.

Viimase kahe aasta jooksul on Malis toimunud juba kaks riigipööret.

Julgeolekuolukord Malis halvenes veelgi juunis, kui Prantsusmaa teatas, et vähendab seal poole võrra oma sõjalist kohalolekut. Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) kuulutas novembris välja sanktsioonid Mali sõjaväehunta vastu.

Põhja-Aafrika Saheli piirkond langes kaosesse, pärast seda kui Liibüas kukutati diktaator Muammar Gaddafi režiim. Piirkonnas tegutsevad aktiivselt fundamentaalsed islamistid.