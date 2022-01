Times: Hiina kompartei sekkub üha rohkem inimeste perekonnaellu

Hiina kommunistlik partei andis välja uued juhised, kus lapsevanemaid õpetatakse oma järeltulijaid kasvatama. Vanemad peavad tagama, et lapsed armastavad kommunistlikku parteid, söövad hästi ja saavad piisavalt magada.

Hiina kompartei kehtestas esimese lastekasvatust reguleeriva seaduse, mille ametlik nimi on perehariduse edendamise seadus. Seadus jõustus 1. jaanuaril.

Seaduse eesmärk on suunata ühiskonna tähelepanu perekonnale, et kasvatada perekondades sotsiaalset harmooniat, kus kasvaksid üles sotsialismi ehitajad ja pärijad, vahendas The Times.

Hiina juht Xi Jinping rõhutab oma kõnedes tihti perehariduse tähtsust. Hiljuti teatas Peking, et soovib laste koolitöö koormust kergendada.

Lapsevanemad, kes kompartei juhiseid rikuvad, neid ei trahvita. Siiski peavad kohalikud omavalitsused ja koolid jälgima, kuidas lapsevanemad suudavad pereharidust läbi viia. Vajadusel peavad lapsevanemad end harima spetsiaalsetel kursustel.

Peking proovib üha jõulisemalt inimeste pereelu reguleerida. Riigi rahvastik vananeb kiiresti. 15-59-aastaste hiinlaste osakaal oli 2020. aastal 63,35 protsenti. 2010. aastal oli see arv 70,1 protsenti.

Hiinas sündis 2020. aastal vähem lapsi kui ühelgi aastal alates 1961. aastast. Hiinat räsis 1960. aastate alguses aga massiline näljahäda.

Hiina hiljutisest rahvaloendusest selgus, et viimase 10 aastaga on riigi rahvaarv kasvanud ainult 72 miljoni inimese võrra. Maailma rahvarohkemat riiki ootavad ees demograafilised väljakutsed.