Manchin: senati kodukorra muudatused peavad saama vabariiklaste toetuse

Hulk USA demokraatliku partei liikmeid tahab reformide läbiviimiseks muuta senati traditsioonilist kodukorda. Mõõdukas demokraatliku partei senaator Joe Manchin ütles teisipäeval aga, et kodukorra reeglite muutmisel tuleb arvestada ka vabariiklaste parteiga.

Demokraatliku partei vasakpoolsed liikmed tahavad muuta senati protseduure, et vähendada ülemkojas vabariiklaste osatähtsust. Reformide läbiviimiseks tahab demokraatliku partei vasakpoolne tiib kaotada senatis filibusteri protseduuri

Enamik õigusakte vajab 60 USA senaatori toetust. USA senatis on 100 liiget. Praegu on senatis mõlemal parteil 50 kohta. Demokraatidel on seetõttu vaja seaduseelnõude läbiminekuks vähemalt kümne vabariiklase toetust.

Manchini sõnul tuleb senati kodukorra muutmisel arvestada ka vabariiklaste parteiga. "Reegleid saab muuta nii, et kõik on kaasatud. Peaksime seda järgima," ütles Mancin.

Filibusteri protseduuri eemaldamine vajab 50 senaatori toetust. Manchin väitis samas juba eelmisel aastal korduvalt, et ta ei toeta selle protseduuri lõpetamist.

Filibusteri protseduuri kaitsjad väidavad, et see soodustab poliitikat, mis põhineb kompromisside leidmisel. Vabariiklaste hinnangul eiraks filibusteri muutmine kahepartei süsteemi.

"Senat tegelikult toimib. See, kus üks osapool tahab saada sada protsenti kõigest, see pole toimiv lahendus, vaid hoopis hävitab," ütles vabariiklasest senaator Mitt Romney.