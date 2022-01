Väo liiklussõlm on ametlikult valmis

Tallinna idapiiril asuv Väo liiklussõlm on ametlikult valminud ja liiklejatele avatud. Ehitustöid alustati mullu kevadel ja kokku läksid need maksma 19 miljonit eurot.

Peterburi teed, Narva maanteed, Tallinna ringteed ja Laagna teed ühendava Väo eritasandilise liiklussõlme ehitustööd on põhimahus valminud.

Tööde käigus rajati neli 2+2 sõidurajaga maantee viadukti, millega viidi Tallinn–Narva maantee üle selle alla rajatud ringristmiku.

Ehituse käigus uuendati Tallinna ringteed 600 meetri ulatuses ja Rahu teed 800 meetri ulatuses.

Lisaks neljarealistele teelõikudele rajati neli jalgtee tunnelit, jalgratta- ja jalgtee võrgustik, müratõkkeseinad ja bussipeatused. Liiklussõlme kaguküljele ehitati veo-, matka- ja sõiduautode parklad ning parklate ja perspektiivse tankla juurdepääsutee.

Liiklussõlm on tänaseks kogu ulatuses liiklejatele avatud, kuid materjalide tarneraskuste tõttu paigaldatakse veel üksikuid põrkepiirdeid ja seadistatakse muutteabega liiklusmärke.

Sobiva ilma saabumisel viimistletakse haljastus ja viiakse lõpuni teekatte markeerimine.

Liiklussõlme ehitustöödega alustati 2020. aasta kevadel. Liiklussõlme peaprojekteerija on AS K-Projekt. Ehitustööde peatöövõtja Nordecon AS ja omanikujärelevalvet teostas P.P Ehitusjärelevalve OÜ.

Ehitustööde maksumus on 19 miljonit eurot, millest 85 protsenti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.