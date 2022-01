Energiakulu hüvitist on juba taotlenud ligi 200 tartlast

Toetust saavad need, kelle sissetulek jääb alla kindla piiri. Ühe täiskasvanu jaoks on see piir 1126 eurot, kahe lapsega pere jaoks 2365 eurot. Elektriarvest makstakse kinni kilovatt-tunnid, mis on ostetud rohkem kui 12 sendi eest.

Tartu linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse peaspestialist Marika Paris tõi ühe näite: "Arved on siin olnud 134 eurot, 124 eurot, siis see summa jääb sinna 30-40-50 euro kanti."

Sama kehtib gaasiarvega alates hinnast 49 eurot/MWh ja kaugküttega alates hinnast 78 eurot/MWh.

Paris ütles, et seni on laekunud ligi 200 taotlust.

"Ma toon veel ühe näite. Siin on inimesel näpu vahel üks detsembrikuu arve inimesel. 414 eurot on arve, toetus on 202 eurot," selgitas Paris. "Just hetk tagasi vaatasime taotlust, kus inimene on töötu. Ta näitab, et tal on null sissetulekut. Arve on 400-500-euroline. Samamoodi on olnud pensionäre - ma küll ei oska öelda, kas nende pension on 400 või 500 eurot - kelle gaasiküttearved on olnud tõesti suured, mitmesaja euro ulatuses."

Parise sõnul takerdub väljamaksete tegemine sotsiaalkindlustusameti registri STAR valmisoleku taha.

Taotluse läbivaatamiseks on aega 35 tööpäeva ja makse tegemiseks veel seitse. Paris avaldas lootust, et päris nii kaua ei lähe.

Abilinnapea Mihkel Lees ütles, et Tartus võib toetuse vastu huvi tunda kokku 20 000 inimest. Kui kõik huvilised jooksevad linnavalitsusele üheskoos tormi võib väljamaksete tegemine hakata venima.

"Mis puudutab seda teostust, et keskvalitsus on andnud paki raha ja öelnud kohalikele omavalitsustele, et jagage see kuidagi laiali. Minu hinnangul ei ole see kõige õnnestunum teostus. See näitab seda, et Eesti e-tiiger on ikkagi õige lombakaks ja viletsaks jäänud. Kui me peame nii suurele sihtgrupile, inimestele ükshaaval menetledes toetust jagama," ütles Lees.