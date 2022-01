Kõrgete elektriarvetega on hädas ka haiglad ja perearstid

Tavapärasest märksa kõrgemate elektriarvetega on hädas ka perearstid ja haiglad. Energiakandjate kallinemise tõttu hakkab haigekassa nõukogu kaaluma, kuidas tõsta tervishoiuteenuste hindu.

Kaks kuud tagasi valminud eriti energiatõhusas Nõmme tervisekeskuses töötab viis perearsti. Detsembrikuu arve oli neil üle 8000 euro, mis sisuliselt tähendab, et kümnendik haigekassalt saadud rahast läheb otse energiafirmale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Detsembri elektriarve võttis perearst Eero Merilinnu sõnul jalad nõrgaks. Kui novembris oli perearstikeskuse elektriarve 1200 eurot, siis detsembri arve oli kuus korda suurem. Hoone ühe ruutmeetri üldkuluks on plaanitud maksimaalselt neli eurot, detsembris ületas ainuüksi elektrikulu seda kahekordselt.

"Oma teada me planeerisime maja võimalikult ökonoomse, kasutasime viimaseid tehnoloogiaid, õhk-vesi-soojuspumbad, päikesepaneelid, maja on hästi soojustatud, energiatõhus," kirjeldas Merilind.

Kolmapäeval saadakse kokku ehitajaga, et leida mõni kokkuhoiukoht. Parkla ja hoone välisvalgustusest loobutakse, aga see Merilinnu sõnul suurt kokkuhoidu ei anna. Üheks võimaluseks oleks kokku hoida ventilatsiooni pealt, aga see pole koroonaajal mõistlik.

Lisa teenida on keeruline, sest visiiditasu perearst küsida ei tohi ja tasulisi tõendeid hoogtöö korras väljastada ei saa.

"Loodame, et haigekassa leiab lahendusi. Kui ei leia, siis on tõesti väga keeruline toime tulla," ütles Merilind.

Põhja-Eesti regionaalhaigla detsembrikuine elektriarve lähenes pea poolele miljonile.

"Kui juba november oli eelnevate perioodidega kahekordne, siis detsember võrreldes novembriga oli veel kahekordne. Kui ühikhindades rääkida, siis novembri keskmine hind oli umbes 13 senti ja detsembris juba 22 senti," rääkis PERH-i finantsjuht Taavi Gröön.

Kuigi kommunaalkulud moodustavad haigla eelarvest umbes 1,5 protsenti, siis tegu on Grööni sõnul olulise kulutõusuga. Samas puuduvad haiglal kiired võimalused oma energiatarbimist muuta.

"Kogu raha, mida haigla sisuliselt igapäevaselt teenib, suunatakse teenuse osutamisse tagasi. Ja kui neid vahendeid on vähem, siis tegelikult investeeringuid, parendustegevusi on vähem. Teenuse osutamist ja personali tasustamist, ma arvan, need kulud ei puuduta," rääkis Gröön.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul vaadatakse reedel haigekassa nõukogus üle järgmise perioodi tervishoiuteenuste loetelu aluspõhimõtted.

"Ehk hinnata seda, kas haiglate ja teiste tervishoiuasutuste rahastusmudel võtab arvesse oluliselt kallinenud elektri ja muid hindasid," ütles Kiik.

Ministri sõnul võib tulla kõne alla variant muuta tervisehoiuteenuste loetelu ka tagasiulatuvalt ehk selle aasta kohta tervikuna.