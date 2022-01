Repinski lõpetas riigikogu istungite ajal takso sõitmise

Novembri lõpus alustas Martin Repinski äpitakso sõitmist. Riigikogu liige pälvis oma tegevusega laialdast tähelepanu ja ka kriitikat. Mees ise ütles, et teenib niiviisi riigikogu liikme 4400 euro suuruse palga kõrvalt lisaraha, et investeerida.

Nüüd ütleb Repinski, et istungi ajal on ta sõitmisest loobunud. "Ma rääkisin sellel teemal nii [Keskerakonna fraktsioonijuhi] Jaanus Karilaiu kui [Keskerakonna esimehe ja riigikogu spiikri] Jüri Ratasega, kes ütlesid, et ilmselt oleks mõistlik niimoodi teha. See on nii fraktsiooni kui ka erakonna soov. Et ma seda ei teeks, et see nende arust ei ole eetiline," rääkis Repinski.

"Kuigi mul võib-olla ka teistsugune arvamus, ma võin arvata, et on olemas vabu hetki istungi ajal, kus ma ei pea istungil olema, et riigikogu saadiku töö on mitte ainult istungid, vaid pigem isegi on tähtsamad asjad kui istungid. Mõnikord. Sõltub loomulikult istungi iseloomust, aga kuna ma olen meeskonnamängija ikkagi ja ma ei ole üksi seal erakonnas ja fraktsioonis riigikogus, siis ma arvestan teistega. Ja pean nendest kokkulepetest kinni," lisas Repinski.

Ratas ütles, et vestles tõesti takso sõitmisest Repinskiga ja ütles, et riigikogulase muud tööd ei tohiks takistada tööd riigikogus. "Need, kes on rahva poolt valitud riigikokku, peavad lähtuma sellest, et see on nende põhitöö. Kui nad näevad võimalust teha mingit muud tööd, näiteks kohalike omavalitsuste volikogudes, siis see ei tohi tulla riigikogu töö arvelt. See peab tulema lisaks. Mina olen rääkinud Martin Repinskiga ja öelnud seda, et kindlasti ma kuidagi ei toeta istungite ajal takso sõitmist ja ta on lubanud, et ta seda ei tee."

Repinski rääkis, et tema taksosõit on toonud talle nüüd kaasa sellise tähelepanu, et ta ei saa üldse enam riigikogust puududa, ka näiteks komisjonide istungitelt. Varasemalt sai Repinski enda sõnul näiteks istungite ajal, milles toimunud arutelus ta ei soovinud osaleda, ka ajada omavalitsuse asja, kui ta veel kuulus Jõhvi volikokku.

See ei tähenda, et ta nüüd kogu aeg saalis istuks. "Ma kindlasti ei sõida istungite ajal. Vahet ei ole, mis seal toimub, isegi kui opositsioon lihtsalt kotib ministrit ja teeb sellist poliitilist show'd, kus tegelikult mina ei peaks osalema ja võib-olla ma seda ka ei kuule, ma võib-olla tegelen muude asjadega oma riigikogu kabinetis, aga taksot ma ei sõida kindlast sellel ajal," märkis Repinski.

"Nüüd ma mõistan, et sellist asja ei ole võimalik teha. Et ma midagi muud teeksin nende töövormide ajal. Just sellepärast, et see tegevus väärib nii palju tähelepanu. Ma mõtlesin just seda taksosõitmist. Seda kindlasti jälgitakse ja kindlasti heidetakse ette, kui ma seda teen," rääkis Repinski.

Tema sõnul oli ka üheks otsuse põhjuseks raadiosaade, kus tema tegevust kritiseeriti. "Ma kuulasin ka mingisugust raadiosaadet, kus rääkisid mõned ajakirjanikud, keda ka võib-olla nimetatakse arvamusliidriteks, sellest, mida võiks ja mida ei tohiks. Seal kõlas korduvalt arvamus, et kui näiteks oleksin, ma ei tea, mingi arst ja siis oleks vaja opil käia, või siis kuskil mujal, või oleksin loenguid andnud, siis oleks võib-olla okei. Aga selline taksosõitmine, see nagu ei sobi," ütles Repinski.

"Ma teengi järelduse, et osadele inimestele meil ühiskonnas on ühed tööd ja ühed inimesed, kes teevad ühte asja, on väärtuslikumad kui teised. See näitab hoiakut, mida proovitakse varjata kohati," lisas ta. Taksosõitu riigikogu töö välisel ajal plaanib Repinski jätkata ja ütleb, et saab klientidega palju suhelda poliitikast.

Repinski poliitikast loobunud ei ole

Kas Keskerakonnal oleks huvi ka järgmistel valimistel Repinskit enda ridades kandideerimas näha, erakonna esimees Jüri Ratas ütlema ei hakanud. "Martin on vist ise seda öelnud, et poliitikas ei ole enam tema jaoks nii suur kirg, kui see oli veel mõni aeg tagasi. See tähendab igal juhul seda, et mandaat tuleb lõpuni kanda. Ei ole temaga rääkinud valimistest," märkis Ratas.

"Kui see jutt aset leiab, siis kindlasti soovin mina, et need inimesed võtavad väga tõsiselt, Keskerakonna nimekirjas riigikokku kandideerijad, seda kandideerimist ja tajuvad seda, et kui nad osutuvad valituks, siis see on väga tähtis amet Eesti riigis," rääkis Ratas.

Repinski ise ütleb, et küll ei näe enda pikemat tulevikku taksojuhina ja pigem paelub teda ettevõtlus, kuid ei ole veel otsustanud kas kandideerib järgmistel valimistel riigikokku. "Mul on aega otsustada hiljemalt järgmise aasta jaanuarini, kuskil siis kui antakse nimekirjad sisse. Selleks ajaks peab olema otsus juba langetatud," ütles Repinski. "Vaatame kuidas läheb see aasta. Aasta lõpuks on pilt juba selge."