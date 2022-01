Läti plaanib maksta 40 miljonit hüvitist juudi kogukonna varade eest

Eelnõud toetasid 62 parlamendisaadikut, vastu oli 18 saadikut. 17 saadikut otsustasid hääletusel mitte osaleda, vahendas LSM.

Eelnõule esitati mitu täiendust. Näiteks taheti maksta hüvitist kõikidele Läti kogukondadele, mitte ainult juudi kogukonnale. Need ettepanekud lükati aga tagasi. Hüvitise eelnõu peab veel läbima parlamendis kolmanda lugemise.

"Lätis natsionaliseeriti eraomand natside okupatsiooni ajal. Natsirežiim viis ellu holokausti ja selle käigus hävitati Läti juudi kogukond. Holokausti ajal hävitati juudi elanikud ning juudi organisatsioonides tööd teinud inimesed," seisab eelnõus.

Seaduse eesmärk on taastada õiglus ja toetada Läti juudi kogukonda, mille eesmärk on kompenseerida natside holokausti ja NSVL-i totalitaarse režiimi tagajärjed.

Holokausti käigus hävis 90 protsenti Läti sõjaeelsest juudi kogukonnast. See takistas Läti juudi kogukonnal saada tagasi vara, mis neile kuulus. Nüüd on need kinnistud läinud Läti riigi omandusse.

Eelnõu kohaselt maksab Läti riik juudi kogukonnale kümne aasta jooksul 40 miljonit eurot.

Eelnõu kohaselt ei vastuta Läti riik okupatsiooni ajal toimunud holokausti eest. Samuti ei vastuta Läti NSVL-i okupatsiooni kuritegude eest.