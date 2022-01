Vare: Kasahstani rahutused võivad mõjutada väga paljude riikide majandust

Kasahstan on maavarade, tööstus- ja põllumajandustoodangu tarnijana olulisel kohal maailmas. Seni pole rahutused tänavatelt jõudnud kosmodroomile, kaevandustesse ega tehastesse. Kui see peaks juhtuma, on mõjusid tunda kaugemal kui Aasias.

Kasahstani konflikt ohustab poliitilist korda riigis, kuid rahvusvahelisi strateegilisi objekte ja tööstust see seni mõjutatud pole. Kasahstanis asuv Baikonuri kosmodroom on rahvusvahelise tähtsusega, kuid selle valveüksused on eriväljaõppega ja varustatud rasketehnikaga.

Kasahstan on rikas loodusvarade poolest – süsi, rauamaak, koobalt, mangaan, tsink, ka kuld. Kasahstan toodab 86 miljonit tonni naftat ja gaasi, ütles transiidiekspert Raivo Vare.

"Aga veel suurem osakaal on Kasahstanil uraaniga. 41 protsenti maailma uraanitoodangust on Kasahstan. Ja uraani hinnad hüppasid kohe. Esimese hooga kohe kaheksa protsenti, mida peetakse paljuks. See on suhteliselt stabiilne turg, mis tavaliselt ei hüppa – erinevalt naftast," lausus Vare.

Viimased sündmused ongi kergitanud nafta hinda maailmaturul.

Maavarade tootmine toimub suuremas osas Lääne-Kasahstanis. Kuid Kasahstan on ka regioonis oluline põllumajandustootjatootja.

"Kasahstan on esikümne teravilja eksportija maailmas. Ja Kasahstan on oluline teraviljaga varustaja sellises piirkonnas nagu Lähis-Ida ja araabia maad. Ka seal, kõik mis toimub Kasahstanis, mõjutab olukorda," ütles Vare.

Keset Aasiat paiknev riik mängib olulist rolli regioonis, märkis Vare, olles sealhulgas Hiina jaoks maaühendus Euraasiaga.

"Nüüd ongi küsimus, kas praegused poliitilised sündmused kuidagi mõjutavad Hiina majandusliku ekspansiooni loogikat või mitte? Venemaa mängib seal eelkõige geopoliitilist mängu, Türgi on traditsiooniliselt mänginud seal geopoliitilist mängu, kuid on olnud tihedalt esindatud Kasahstani majanduses. Suur-Hiinale on Kasahstan nii geopoliitiline kui ka geomajanduslik huvi," rääkis Vare.

Vare ütles, et kõik sõltub korra taastamise kiirusest Kasahstanis. 2011. aastal toimunud rahutused samas läänepiirkonnas põhjustasid naftatootmises katkestusi. Võivad seiskuda tehased Põhja-Kasahstanis, rahutused võivad haarata kaevandusi.