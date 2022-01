Sotsid ja Rohelised hakkavad ühist kliimaprogrammi koostama

Sel nädalal kohtusid nii erakondade juhid kui ka volikogude juhid ning arutasid võimalusi teha omavahel tihedamat koostööd, teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna pressiesindaja.

"Eesmärk on viia taastuvenergia ambitsioon tagasi 100 protsendi tasemele. Ja seda aastaks 2030. Seda nõuab kliimakriis ja see tagab tarbijaile odavaima elektrihinna," seisis pressiteates.

Saar ja Izmailova tegid pühapäeval erakondade volikogudele ettepaneku töötada ühiselt välja programm ja lahendused, mis aitavad kaasa, et tulevikus oleks Eesti keskkonnasõbralik ja solidaarne ning ka jätkuvalt uuenduslik ning avatud.

"Kahte erakonda seovad ka sarnased arusaamad elurikkuse, metsaraie ja säästva transpordi küsimustes," seisis pressiteates.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et rohepööre, mis on Euroopa Liidu vastus kliima- ja energiakriisile, on edukas siis, kui sellel on lai ühiskondlik toetus.

"Selle eeldus on, et muutustega kaasnevad raskused ei jää kõige nõrgemate kanda. Vastupidi - seekordne tööstusrevolutsioon peab koos uute majandusmudelitega looma võrdsemaid võimalusi," selgitas Indrek Saar, miks lähitulevikus on erakondadevaheline koostöö hädavajalik.

Roheliste juht Züleyxa Izmailova märkis, et soodsam energiahind omab väga laiapõhjalist mõju nii ettevõtetele kui ka kogu elanikkonnale.

"Keskerakonna poolt välja pakutud energia käibemaksu alandamise ettepanek lükkab vaid edasi tegelikule probleemile lahenduse leidmist. Nüüd on aeg vaadata tõele näkku ja päästa taastuvenergia investeeringud paisu tagant välja, mis looks tasuvaid töökohti ja heaolu kõigile," sõnas Izmailova.

Indrek Saar ütles ERR-ile, et aeg näitab, millisel viisil ja milliseid koostööformaate veel Rohelistega plaanis ette võtta on.