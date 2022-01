Pärnus alustati energiatoetuse taotluste vastuvõttu

Audru osavallakeskuses täitis esmaspäeval pabereid üks toetusetaotleja, kes näitaski, et pensionäri rahakott on tühi mis tühi ja elektriarvega hakkama saamiseks on toetust hädasti vaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Praegu ei olnud väga suur. Üle 50. Aga ma olen alati ju vähem maksnud ja olin ju pimedas. Jõulud ja kõik olime pimedas, ei olnud ühtegi kaunistust ega mitte midagi põlema ei saanud panna. Iga aasta meil särab nagu kirikus ju," ütles Audru osavalla elanik Maie Vesselov.

Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus ütles, et Audrus läks esimene päev rahulikult.

"Väga rahulik on olnud. Lõunaks on meil majas käinud ainult kaks inimest. Küllap see taotlemise periood on piisavalt pikk ja inimesed võtavad rahulikult aega. Ma tahaks taotlejatele öelda, et võtke kindlasti kaasa oma elektriarved, kindlasti peaks olema kaasas pangakonto number ja muidugi peaks teadma oma sissetulekut," rääkis Annus.

Vana-Pärnus elaval 84-aastasel August Rapil tuleb ära maksta ligi 500-eurone elektriarve, aga toetust ta küsima minna ei kavatse, tema peab mesilasi ja hoiab kokku.

"Ei, mina ei lähe toetust küsima, ma lõpetan ülal selle konditsioneeri ära, viskan lilled majast välja ja olgu siis - kui on nälg, siis pole ju neid lilli ka tarvis," lausus Rapp.

"Aktuaalne kaamera" küsis vanahärralt, et millal see hinnatõus ükskord lõppeb.

"See ei lõpegi niipea ära, kuna terve Euroopa on ennast sisse mänginud. Enne on vana kaev umbe aetud, kui on uus tööle saadud. Ma ei saa aru, kuidas sellised inimesed saavad olla riigikogus ja magada ka veel öösel, kes nii lollilt mõtlevad. Siis ma ei istuks siin laua ääres soojas toas ka kui ma niiviisi mõtleks," vastas sellele August Rapp.

74-aastane Helle Kivikangur elab oma ilusas majas metsa servas. Aastatagusega võrreldes on tema elektriarve 224 eurot suurem.

"Arve oli 449, 53. Ja minu pension on 717 ja natuke peale. Nii et saame hakkama, tundub," ütles Kivikangur.

Kivikangur arvab, et pole vist vaja toetust küsima minna, sest mõistlikult asju ajades saab hakkama. Tuleb lihtsalt jälgida, millal on elekter odavam ja teha siis töid, mis rohkem voolu tarbivad.

"Näiteks eile hommikul ärkasin kell kaheksa, et pesu triikida, sest siis oli kõige odavam. Ma arvan, et me seekord saame hakkama, sest oli mul ka natuke seal väikest varu ja see ei tekita mul miinust praegu," lisas Kivikangur.