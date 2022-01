Läti avalik-õiguslik televisioon ja raadio said uued juhid

Läti Raadio uueks peatoimetajaks sai Anita Brauna. Televisiooni peatoimetajaks sai Sigita Roke. Nende ametiaeg kestab viis aastat.

"See on ajalooline hetk, need on uued ametid mõlemas organisatsioonis. See tähendab mõlema asutuse tegevuses olulist muutust," ütles SEPLP juht Janis Siksnis.

Seadus näeb ette, et Läti Televisiooni ja Läti Raadio peatoimetajad vastutavad avalik-õigusliku meedia toimetuslike otsuste eest, vahendas LSM.

SEPLP on hiljuti asutatud organisatsioon, mis jälgib Läti avaliku meedia väljundit. Nende hulka kuulub ka LSM-i veebiportaal.