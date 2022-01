Koroonaga on haiglas 251 inimest, suri seitsmeaastane poiss

Raskelt haigestunutest omakorda 150 ehk 79,8 protsenti on vaktsineerimata ja 38 ehk 20,2 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 45 uut haigusjuhtu, teatas terviseamet. Võrreldes päev varasemaga on raskeloomulise COVID-19 tõttu haiglas kuus inimest vähem.

Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: seitsmeaastane poiss, 71-aastane naine ja 75-aastane naine, kes olid vaktsineerimata.

Tallinna lastehaigla Reet Raukas ütles ERR-ile, et seitsmeaastase poisi surma puhul oli tegemist raske liitpuudega lapsega. "Ta tuli haiglasse kuuendal nakatumise päeval ning koroona mõjutas tema üldseisundit niipalju, et see viis kahjuks tema surmani," rääkis Raukas.

Raukas rääkis, et Tallinna lastehaiglas on hetkel koroona tõttu ravil üks seitsmekuune, üks aasta ja üheksa kuune ning üks nelja-aastane laps. Raukas ütles, et nende seisund ei ole ohtlik.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8304 testitulemust, millest 1981 osutus positiivseks. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 108,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 122,7 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 4195 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 404. Teisipäeva hommiku seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 319 947 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,7 protsenti.