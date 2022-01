Koroonaviirusega on haiglas 240 inimest

Kolmapäeva hommiku seisuga on haiglas 240 koroonaviirusega nakatunud patsienti, mis on 11 võrra vähem kui päev varem. Neist 183 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu, nendest omakorda 143 ehk 78,1 protsenti on vaktsineerimata ja 40 ehk 21,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, teatas terviseamet.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 24 uut haigusjuhtu. Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest: 60-aastane naine, 74-aastane mees, 78-aastane naine ja 83-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1963 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Intensiivravil on 19 koroonaviirusega nakatunud inimest, neist 12 vajab juhitavat hingamist.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8985 testitulemust, millest 2202 osutus positiivseks. Tegu ei ole senise suurima tuvastatud nakatunute arvuga ööpäevas, senine rekord pärineb eelmise aasta 2. novembrist, kui registreeriti 2306 nakatunut.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 114,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 132,5 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 5726 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 523. Kolmapäeva hommiku seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 324 723 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,8 protsenti.